高碳能源業的黑色星期三

本周三（26日）可說是石油巨擘的「黑色星期三」：世界第二大石油公司荷蘭皇家蜆殼（Royal Dutch Shell）被荷蘭法院判定敗訴，須於2030年前大幅削減45%的總碳排放量；幾小時後，美國最大石油財團埃克森美孚（Exxon Mobil）改選董事會，減碳派至少攻克兩席，勢必加快這家保守企業轉型進程；在跨國能源公司雪佛龍（Chevron）同日的股東會上，61%股東支持公司進一步減排，48%議決要求公司就2050年實現淨零排放的商業影響提交報告。

以上種種帶來同一個啟示：在滾滾的低碳洪流下，化石燃料的老路能走多遠？

法院裁定 石油巨擘須減碳排

先說Shell的歷史性判決。7個關注環保及人權的團體，代表約17,000荷蘭公民狀告Shell的石油與天然氣產品，指其加劇全球暖化，對於極端氣候變遷和違反人權規範等惡果，須負直接責任。海牙地方法院周三指出，這家百年老店排放的溫室氣體甚至多於不少國家，導致的氣候變化「對人權，諸如生命權和不受干擾的家庭生活，構成嚴重風險」，故裁定集團要以2019年的總碳排放量作指標，於2030年前減排45%，涵蓋範圍包括其供應商和用戶。

團體選擇在荷蘭興訟，而非Shell的註冊地英國，背後的盤算是Shell的總部設於海牙，故荷蘭司法部門的裁決能發揮實質法律效力。此外，為免Shell掏腰包賠償了事，團體更「企硬」要求強制被告履行減碳責任。相關判決令Shell難以開脫，除非上訴得直，否則必須改變營運策略。

Shell去年承諾2050年做到淨零排放，提出進程目標，包括在2030年和2035年，分別減碳20%及45%。然而所謂的減碳，指的其實是「碳強度」（carbon intensity），即生產每單位能源所消耗的二氧化碳，跟法院所說的絕對減排可以是兩碼子事。也因此，法院不認同集團的氣候政策，反指政策「不具體還附帶許多條件，並不足夠。」

同一天，埃克森美孚改選董事會，遭綠色對冲基金「一號引擎」（Engine No.1）成功「逼宮」，至少奪得兩個席位。《華爾街日報》形容事件「意謂石油巨頭一次歷史性的失敗」。

續挖化石燃料 損投資者利益

「一號引擎」認為，埃克森美孚在減碳上慢半拍，力促董事會盡早實現2050年碳中和，然而雙方談不攏，基金遂於去年12月發動搶攻董事議席的行動。埃克森美孚於2011年還是全球市值最大的龐然巨物，去年8月卻遭美國道瓊斯工業指數從成分股行列中除名，投資前景風光不再。事實是，愈來愈多投資基金洞悉，繼續深挖化石燃料如同自掘墳墓，長遠有損投資者利益，投票結果亦反映小股東的不滿。

奉勸政府和其他企業，勿抱剝花生心態旁觀這些事件。一如發起訴訟的荷蘭地球之友所言：「Shell是第一家，但不會是最後一家。」意謂這項裁決極可能引發連鎖反應，把更多排放巨企送上衙門；若不快馬加鞭認真減排，即使沒惹上官非，也可能遭股東唾棄。

過去強調穩定石油供應的國際能源總署（IEA），上周也加入2050年碳中和的行列，呼籲全球能源產業並肩同行，必須立即停止投資煤碳、石油和天然氣。這項宣示如同為高碳污染行業再度敲響警鐘。

俗語說，「行得快好世界，行得嚤，無鼻哥」，對高碳及能源行業而言，若不盡快轉身邁向低碳之路，失去的，豈止鼻哥？

▲ 愈來愈多投資基金洞悉，繼續深挖化石燃料，長遠有損投資者利益。（法新社資料圖片）