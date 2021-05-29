鐵路效應+基座商場 港鐵新盤保值受捧

【新盤拆局】港鐵旗下鐵路物業新盤推售一浪接一浪，上半年都算是未停過，而且銷情亦理想，繼黃竹坑站新盤晉環後，今次重返港鐵大圍站柏傲莊，價錢塵埃落定，首批號稱以「收藏價」推出，究竟能否再創神話？2021年

...