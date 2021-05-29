鐵路效應+基座商場 港鐵新盤保值受捧 置業家居 2021/05/29 分享： 【新盤拆局】港鐵旗下鐵路物業新盤推售一浪接一浪，上半年都算是未停過，而且銷情亦理想，繼黃竹坑站新盤晉環後，今次重返港鐵大圍站柏傲莊，價錢塵埃落定，首批號稱以「收藏價」推出，究竟能否再創神話？2021年 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 大圍站柏傲莊III出擊 河景單位比例更多 首批182伙 折實$675萬起 今日 大圍站柏傲莊III出擊 河景單位比例更多 首批182伙 折實$675萬起 柏傲莊III全面睇 今日 柏傲莊III全面睇 你可能感興趣 大圍站柏傲莊III出擊 河景單位比例更多 首批182伙 折實$675萬起 今日 01:00 大圍站柏傲莊III出擊 河景單位比例更多 首批182伙 折實$675萬起 柏傲莊III全面睇 今日 01:00 柏傲莊III全面睇 最新專欄文章 更多 大圍站柏傲莊III出擊 河景單位比例更多 首批182伙 折實$675萬起 今日 大圍站柏傲莊III出擊 河景單位比例更多 首批182伙 折實$675萬起 柏傲莊III全面睇 今日 柏傲莊III全面睇 青衣新盤快將登場 偷步同區二手尋寶有無可能？ 2021/05/22 青衣新盤快將登場 偷步同區二手尋寶有無可能？ 翠怡花園：海景2房 呎價$1.76萬破頂 2021/05/22 翠怡花園：海景2房 呎價$1.76萬破頂 青怡花園：鄰近青衣公園 5字頭有交易 2021/05/22 青怡花園：鄰近青衣公園 5字頭有交易 一手市場 港鐵