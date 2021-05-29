新世界及港鐵旗下大圍站上蓋項目柏傲莊最後一期柏傲莊III壓軸登場。柏傲莊III坐落於沙田車公廟路18號，由兩幢住宅大樓組成，分別為第1A、第1B及第8A及第8B座。項目預計關鍵日期為2023年6月30

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