柏傲莊III全面睇 置業家居 2021/05/29 分享： 新世界及港鐵旗下大圍站上蓋項目柏傲莊最後一期柏傲莊III壓軸登場。柏傲莊III坐落於沙田車公廟路18號，由兩幢住宅大樓組成，分別為第1A、第1B及第8A及第8B座。項目預計關鍵日期為2023年6月30 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 大圍站柏傲莊III出擊 河景單位比例更多 首批182伙 折實$675萬起 今日 大圍站柏傲莊III出擊 河景單位比例更多 首批182伙 折實$675萬起 鐵路效應+基座商場 港鐵新盤保值受捧 今日 鐵路效應+基座商場 港鐵新盤保值受捧 你可能感興趣 大圍站柏傲莊III出擊 河景單位比例更多 首批182伙 折實$675萬起 今日 01:00 大圍站柏傲莊III出擊 河景單位比例更多 首批182伙 折實$675萬起 鐵路效應+基座商場 港鐵新盤保值受捧 今日 01:00 鐵路效應+基座商場 港鐵新盤保值受捧 最新專欄文章 更多 大圍站柏傲莊III出擊 河景單位比例更多 首批182伙 折實$675萬起 今日 大圍站柏傲莊III出擊 河景單位比例更多 首批182伙 折實$675萬起 鐵路效應+基座商場 港鐵新盤保值受捧 今日 鐵路效應+基座商場 港鐵新盤保值受捧 青衣新盤快將登場 偷步同區二手尋寶有無可能？ 2021/05/22 青衣新盤快將登場 偷步同區二手尋寶有無可能？ 翠怡花園：海景2房 呎價$1.76萬破頂 2021/05/22 翠怡花園：海景2房 呎價$1.76萬破頂 青怡花園：鄰近青衣公園 5字頭有交易 2021/05/22 青怡花園：鄰近青衣公園 5字頭有交易 柏傲莊