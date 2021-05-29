大圍站柏傲莊III出擊 河景單位比例更多 首批182伙 折實$675萬起 置業家居 2021/05/29 分享： 市區新盤戰6月移至新界，大圍站新盤壓軸期數柏傲莊III出擊，首推182伙1房至4房單位，180天即供折實後，1房折實約$675萬起，最快下周售。 5月上旬多個市區新盤推售，分布旺角、啟德、香港仔及鴨脷洲 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 鐵路效應+基座商場 港鐵新盤保值受捧 今日 鐵路效應+基座商場 港鐵新盤保值受捧 柏傲莊III全面睇 今日 柏傲莊III全面睇 你可能感興趣 鐵路效應+基座商場 港鐵新盤保值受捧 今日 01:00 鐵路效應+基座商場 港鐵新盤保值受捧 柏傲莊III全面睇 今日 01:00 柏傲莊III全面睇 最新專欄文章 更多 柏傲莊III全面睇 今日 柏傲莊III全面睇 鐵路效應+基座商場 港鐵新盤保值受捧 今日 鐵路效應+基座商場 港鐵新盤保值受捧 青衣新盤快將登場 偷步同區二手尋寶有無可能？ 2021/05/22 青衣新盤快將登場 偷步同區二手尋寶有無可能？ 翠怡花園：海景2房 呎價$1.76萬破頂 2021/05/22 翠怡花園：海景2房 呎價$1.76萬破頂 青怡花園：鄰近青衣公園 5字頭有交易 2021/05/22 青怡花園：鄰近青衣公園 5字頭有交易 大圍 柏傲莊 港鐵 一手市場