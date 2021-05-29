大圍站柏傲莊III出擊 河景單位比例更多 首批182伙 折實$675萬起

市區新盤戰6月移至新界，大圍站新盤壓軸期數柏傲莊III出擊，首推182伙1房至4房單位，180天即供折實後，1房折實約$675萬起，最快下周售。

5月上旬多個市區新盤推售，分布旺角、啟德、香港仔及鴨脷洲

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