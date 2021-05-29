屯門畔海洋房面積最大4,858呎 擬短期內登場

近日豪宅市場有價有市，發展商推出全新豪宅項目應市。英皇旗下屯門畔海公布樓書，8幢洋房實用面積3,290至4,858平方呎。發展商指，畔海已取得滿意紙，將於短期內登場。

畔海位於屯門澄麗路9號，8幢洋房實

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