屯門畔海洋房面積最大4,858呎 擬短期內登場 置業家居 2021/05/29 分享： 近日豪宅市場有價有市，發展商推出全新豪宅項目應市。英皇旗下屯門畔海公布樓書，8幢洋房實用面積3,290至4,858平方呎。發展商指，畔海已取得滿意紙，將於短期內登場。 畔海位於屯門澄麗路9號，8幢洋房實 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 沙田星凱‧堤岸最快下月推售 開價參考柏傲莊III 今日 沙田星凱‧堤岸最快下月推售 開價參考柏傲莊III 鴨脷洲逸南首批50伙 開放式折實$427.6萬起 2021/05/22 鴨脷洲逸南首批50伙 開放式折實$427.6萬起 啟德THE HENLEY 連花園開放式 呎價高見$3.6萬 2021/05/22 啟德THE HENLEY 連花園開放式 呎價高見$3.6萬 大圍柏傲莊 「The wai圍方」商場 預計2023年落成 2021/05/22 大圍柏傲莊 「The wai圍方」商場 預計2023年落成 觀塘南部凱滙 海景樓王 $2,915萬高價成交 2021/05/22 觀塘南部凱滙 海景樓王 $2,915萬高價成交 豪宅 畔海