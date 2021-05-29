沙田星凱‧堤岸最快下月推售 開價參考柏傲莊III 置業家居 2021/05/29 分享： 沙田新盤大戰，大圍柏傲莊III已開價，而同區逾千伙比鄰火炭站大型全新盤中洲置業星凱‧堤岸亦再度軟銷介紹物業優勢及最新部署。發展商指，目前星凱‧堤岸仍待批預售樓花同意書，最快下月推售，星凱‧堤岸價錢擬參 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 屯門畔海洋房面積最大4,858呎 擬短期內登場 今日 屯門畔海洋房面積最大4,858呎 擬短期內登場 鴨脷洲逸南首批50伙 開放式折實$427.6萬起 2021/05/22 鴨脷洲逸南首批50伙 開放式折實$427.6萬起 啟德THE HENLEY 連花園開放式 呎價高見$3.6萬 2021/05/22 啟德THE HENLEY 連花園開放式 呎價高見$3.6萬 大圍柏傲莊 「The wai圍方」商場 預計2023年落成 2021/05/22 大圍柏傲莊 「The wai圍方」商場 預計2023年落成 觀塘南部凱滙 海景樓王 $2,915萬高價成交 2021/05/22 觀塘南部凱滙 海景樓王 $2,915萬高價成交 星凱‧堤岸