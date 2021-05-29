沙田星凱‧堤岸最快下月推售 開價參考柏傲莊III

沙田新盤大戰，大圍柏傲莊III已開價，而同區逾千伙比鄰火炭站大型全新盤中洲置業星凱‧堤岸亦再度軟銷介紹物業優勢及最新部署。發展商指，目前星凱‧堤岸仍待批預售樓花同意書，最快下月推售，星凱‧堤岸價錢擬參

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