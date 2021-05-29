白居二2020開始入市 天富苑3房$418萬沽 置業家居 2021/05/29 分享： 【最新消息】房屋委員於上周五（5月21日）起向合資格的4,500名白居二2020申請者（4,050個家庭申請者及450個一人申請者）發出批准信及確認書，而市場上終於錄到相關成交，有中籤者即時入市以$ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 青俊苑位置稍遜 勝在年輕 未補價$430萬起入場 今日 青俊苑位置稍遜 勝在年輕 未補價$430萬起入場 青俊苑B座高層8室 實用長廳 今日 青俊苑B座高層8室 實用長廳 你可能感興趣 青俊苑位置稍遜 勝在年輕 未補價$430萬起入場 今日 01:00 青俊苑位置稍遜 勝在年輕 未補價$430萬起入場 青俊苑B座高層8室 實用長廳 今日 01:00 青俊苑B座高層8室 實用長廳 最新專欄文章 更多 青俊苑位置稍遜 勝在年輕 未補價$430萬起入場 今日 青俊苑位置稍遜 勝在年輕 未補價$430萬起入場 青俊苑B座高層8室 實用長廳 今日 青俊苑B座高層8室 實用長廳 大圍美盈苑 享開揚景 2021/05/22 大圍美盈苑 享開揚景 4,500名「白居二」成功申請者 將獲發批准信 2021/05/22 4,500名「白居二」成功申請者 將獲發批准信 美盈苑及美柏苑大圍居屋新力軍 最平$558萬可進駐 2021/05/22 美盈苑及美柏苑大圍居屋新力軍 最平$558萬可進駐 放盤 天富苑 天水圍