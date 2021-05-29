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青俊苑B座高層8室 實用長廳

置業家居 2021/05/29

分享：

單位：青俊苑B座高層8室

實用面積：435平方呎

叫價：$540萬（未補地價）

呎價：$12,414

資料提供：利嘉閣（69099971）

作者：馮詠欣

責任編輯：郭慧敏

...

欄名 : 樓市熱話

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