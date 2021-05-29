青俊苑B座高層8室 實用長廳 置業家居 2021/05/29 分享： 單位：青俊苑B座高層8室 實用面積：435平方呎 叫價：$540萬（未補地價） 呎價：$12,414 資料提供：利嘉閣（69099971） 作者：馮詠欣 責任編輯：郭慧敏 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 青俊苑位置稍遜 勝在年輕 未補價$430萬起入場 今日 青俊苑位置稍遜 勝在年輕 未補價$430萬起入場 白居二2020開始入市 天富苑3房$418萬沽 今日 白居二2020開始入市 天富苑3房$418萬沽 你可能感興趣 青俊苑位置稍遜 勝在年輕 未補價$430萬起入場 今日 01:00 青俊苑位置稍遜 勝在年輕 未補價$430萬起入場 白居二2020開始入市 天富苑3房$418萬沽 今日 01:00 白居二2020開始入市 天富苑3房$418萬沽 最新專欄文章 更多 青俊苑位置稍遜 勝在年輕 未補價$430萬起入場 今日 青俊苑位置稍遜 勝在年輕 未補價$430萬起入場 白居二2020開始入市 天富苑3房$418萬沽 今日 白居二2020開始入市 天富苑3房$418萬沽 大圍美盈苑 享開揚景 2021/05/22 大圍美盈苑 享開揚景 4,500名「白居二」成功申請者 將獲發批准信 2021/05/22 4,500名「白居二」成功申請者 將獲發批准信 美盈苑及美柏苑大圍居屋新力軍 最平$558萬可進駐 2021/05/22 美盈苑及美柏苑大圍居屋新力軍 最平$558萬可進駐 青俊苑 放盤