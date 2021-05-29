青俊苑位置稍遜 勝在年輕 未補價$430萬起入場 置業家居 2021/05/29 分享： 房屋委員已於上周起向合資格的白表居屋第二市場計劃2020（白居二2020）申請者發出批准信及確認書，而本刊今期將介紹樓齡少於5年的青衣居屋青俊苑，搜羅該屋苑的未補地價放盤，其中436呎入場單位正以$ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 白居二2020開始入市 天富苑3房$418萬沽 今日 白居二2020開始入市 天富苑3房$418萬沽 青俊苑B座高層8室 實用長廳 今日 青俊苑B座高層8室 實用長廳 你可能感興趣 白居二2020開始入市 天富苑3房$418萬沽 今日 01:00 白居二2020開始入市 天富苑3房$418萬沽 青俊苑B座高層8室 實用長廳 今日 01:00 青俊苑B座高層8室 實用長廳 最新專欄文章 更多 青俊苑B座高層8室 實用長廳 今日 青俊苑B座高層8室 實用長廳 白居二2020開始入市 天富苑3房$418萬沽 今日 白居二2020開始入市 天富苑3房$418萬沽 大圍美盈苑 享開揚景 2021/05/22 大圍美盈苑 享開揚景 4,500名「白居二」成功申請者 將獲發批准信 2021/05/22 4,500名「白居二」成功申請者 將獲發批准信 美盈苑及美柏苑大圍居屋新力軍 最平$558萬可進駐 2021/05/22 美盈苑及美柏苑大圍居屋新力軍 最平$558萬可進駐 中原地產 印花稅 放盤 青俊苑 青衣 綠悠雅苑