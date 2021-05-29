青俊苑位置稍遜 勝在年輕 未補價$430萬起入場

房屋委員已於上周起向合資格的白表居屋第二市場計劃2020（白居二2020）申請者發出批准信及確認書，而本刊今期將介紹樓齡少於5年的青衣居屋青俊苑，搜羅該屋苑的未補地價放盤，其中436呎入場單位正以$

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