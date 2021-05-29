90後「工廠妹」任MIRROR新MV美指 包辦搭景造型《WARRIOR》48小時完工

MIRROR熱潮席捲香港，在3月推出新歌《WARRIOR》，MV當中姜濤化身希臘神話王子，各成員塑造成希臘天神，MV呈現唯美的畫面，一切歸功幕後的美術指導，原來由搭景到服裝都由90後年輕班底的工廠妹多

...