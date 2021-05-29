90後「工廠妹」任MIRROR新MV美指 包辦搭景造型《WARRIOR》48小時完工 置業家居 2021/05/29 分享： MIRROR熱潮席捲香港，在3月推出新歌《WARRIOR》，MV當中姜濤化身希臘神話王子，各成員塑造成希臘天神，MV呈現唯美的畫面，一切歸功幕後的美術指導，原來由搭景到服裝都由90後年輕班底的工廠妹多 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 金獅鵝獨創中西合璧煮法 疫情下日賣30隻滷水鵝 2021/05/22 金獅鵝獨創中西合璧煮法 疫情下日賣30隻滷水鵝 林一鳴創網上學習平台 1個月火速被收購 2021/05/15 林一鳴創網上學習平台 1個月火速被收購 CourseZ APP登陸Android及IOS 下載即享$500課程優惠 2021/05/15 CourseZ APP登陸Android及IOS 下載即享$500課程優惠 舊樓改成共居項目 月租$5,300起助年輕人落戶 2021/05/08 舊樓改成共居項目 月租$5,300起助年輕人落戶 陳永陸三度夥拍萬希泉 推「牛氣沖天」陀飛輪行善 2021/05/01 陳永陸三度夥拍萬希泉 推「牛氣沖天」陀飛輪行善 信用卡 創業 人物專訪