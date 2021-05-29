倫敦Landmark Pinnacle佇立泰晤士河畔 戶型選擇多元 置業家居 2021/05/29 分享： 英國物業一向受不少港人追捧，當中坐落於倫敦金絲雀碼頭入口的住宅大廈Landmark Pinnacle，供應752伙，面積371至1,086平方呎。 倫敦住宅大廈Landmark Pinnacle樓高75 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 倫敦Chelsea Creek間隔多元 飽覽泰晤士河景 2021/05/15 倫敦Chelsea Creek間隔多元 飽覽泰晤士河景 曼徹斯特 Victoria Riverside 鄰近地鐵站 入場費僅$248萬起 2021/04/24 曼徹斯特 Victoria Riverside 鄰近地鐵站 入場費僅$248萬起 倫敦Anthology Stratford Mill位置優越 1房售價$520萬起 2021/04/10 倫敦Anthology Stratford Mill位置優越 1房售價$520萬起 溫哥華Gryphon House設計古典 用料頂級 2房入場費$919萬起 2021/04/02 溫哥華Gryphon House設計古典 用料頂級 2房入場費$919萬起 胡志明市 Grand Marina,Saigon 萬豪品牌住宅 擁河畔美景 $690萬進場 2021/03/27 胡志明市 Grand Marina,Saigon 萬豪品牌住宅 擁河畔美景 $690萬進場 倫敦 英國 海外物業 英鎊