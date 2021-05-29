  • 29°C
香港時間 : 2021529日 (六) 01:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

倫敦Landmark Pinnacle佇立泰晤士河畔 戶型選擇多元

置業家居 2021/05/29

分享：

英國物業一向受不少港人追捧，當中坐落於倫敦金絲雀碼頭入口的住宅大廈Landmark Pinnacle，供應752伙，面積371至1,086平方呎。

倫敦住宅大廈Landmark Pinnacle樓高75

...

欄名 : 海外置業

最新專欄文章 更多

倫敦Chelsea Creek間隔多元 飽覽泰晤士河景
2021/05/15
倫敦Chelsea Creek間隔多元 飽覽泰晤士河景
曼徹斯特 Victoria Riverside 鄰近地鐵站 入場費僅$248萬起
2021/04/24
曼徹斯特 Victoria Riverside 鄰近地鐵站 入場費僅$248萬起
倫敦Anthology Stratford Mill位置優越 1房售價$520萬起
2021/04/10
倫敦Anthology Stratford Mill位置優越 1房售價$520萬起
溫哥華Gryphon House設計古典 用料頂級 2房入場費$919萬起
2021/04/02
溫哥華Gryphon House設計古典 用料頂級 2房入場費$919萬起
胡志明市 Grand Marina,Saigon 萬豪品牌住宅 擁河畔美景 $690萬進場
2021/03/27
胡志明市 Grand Marina,Saigon 萬豪品牌住宅 擁河畔美景 $690萬進場
倫敦 英國 海外物業 英鎊

上一篇文章

如何理解「供平過租」？ 買樓=儲錢 租樓=支出？

下一篇文章

余師父談家居風水 助催吉避凶
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？