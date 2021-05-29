揀靚樓 置業家居 2021/05/29 分享： 即使是同一幢大廈，不同單位的景觀都不一樣。談到搵樓如何看景觀及向背，在風水角度而言亦大有學問。余師父指：「景觀及向背於風水所說是八綱的陰陽虛實，而座實朝虛就是揀樓的不二法門。『座實』是指單位背後靠山， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 余師父談家居風水 助催吉避凶 今日 余師父談家居風水 助催吉避凶 電器擺位 今日 電器擺位 睇屋企方位 今日 睇屋企方位 你可能感興趣 余師父談家居風水 助催吉避凶 今日 01:00 余師父談家居風水 助催吉避凶 電器擺位 今日 01:00 電器擺位 睇屋企方位 今日 01:00 睇屋企方位 最新專欄文章 更多 余師父談家居風水 助催吉避凶 今日 余師父談家居風水 助催吉避凶 睇屋企方位 今日 睇屋企方位 電器擺位 今日 電器擺位 大理石工藝 引領設計新潮流 2021/05/22 大理石工藝 引領設計新潮流 【推介三】意大利GLASS DESIGN大理石臉盆引發聯想 2021/05/22 【推介三】意大利GLASS DESIGN大理石臉盆引發聯想 余中哲 風水