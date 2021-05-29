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揀靚樓

置業家居 2021/05/29

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即使是同一幢大廈，不同單位的景觀都不一樣。談到搵樓如何看景觀及向背，在風水角度而言亦大有學問。余師父指：「景觀及向背於風水所說是八綱的陰陽虛實，而座實朝虛就是揀樓的不二法門。『座實』是指單位背後靠山，

...

欄名 : 家居頭條

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