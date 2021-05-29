家居電器擺位在風水玄學上也很講究，電器會影響人的健康，而在家居吉位放電器更有趨旺作用。余師父表示，根據玄學風水八綱所指家居區域分陰、陽、動、靜，電器屬於動的東西，而家居空間分布上客廳為動，睡房為靜。於

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