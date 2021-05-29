電器擺位 置業家居 2021/05/29 分享： 家居電器擺位在風水玄學上也很講究，電器會影響人的健康，而在家居吉位放電器更有趨旺作用。余師父表示，根據玄學風水八綱所指家居區域分陰、陽、動、靜，電器屬於動的東西，而家居空間分布上客廳為動，睡房為靜。於 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 余師父談家居風水 助催吉避凶 今日 余師父談家居風水 助催吉避凶 揀靚樓 今日 揀靚樓 睇屋企方位 今日 睇屋企方位 你可能感興趣 余師父談家居風水 助催吉避凶 今日 01:00 余師父談家居風水 助催吉避凶 揀靚樓 今日 01:00 揀靚樓 睇屋企方位 今日 01:00 睇屋企方位 最新專欄文章 更多 余師父談家居風水 助催吉避凶 今日 余師父談家居風水 助催吉避凶 睇屋企方位 今日 睇屋企方位 揀靚樓 今日 揀靚樓 大理石工藝 引領設計新潮流 2021/05/22 大理石工藝 引領設計新潮流 【推介三】意大利GLASS DESIGN大理石臉盆引發聯想 2021/05/22 【推介三】意大利GLASS DESIGN大理石臉盆引發聯想 余中哲 風水