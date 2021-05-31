「若飲食上我可控制得好，可否偷懶不運動？」Janice體重一百六十四磅，她給自己定下減三十五磅的目標，計劃開始近一個月，現減去八磅多，進度理想。我揶揄她說：「你在跟餐單方面相當積極，但運動卻完全相反，我還未定下你的運動計劃，你已說不想做。」

她尷尬地笑道：「可以偷懶的話，人人都想懶呢，尤其對我們這些肥人而言……」

我苦笑說道：「我還未建議你運動，並非因為運動不重要；而是希望你在減磅初期，先安排好日常飲食，逐漸改變過往錯誤的飲食習慣；而且你在找我減磅前，曾試過每星期到公園跑步而弄傷膝關節；我建議你先減輕一點體重，減低關節負荷，才進行一些適合你的帶氧運動。」

Janice歎氣說道：「那時下定決心跑步，不但出現膝關節痛，而且並沒有瘦下來，相當令人氣餒；現在小心注意飲食，磅數反而更輕得快！」

「做運動卻不控制飲食，體內脂肪日積月累增加，體重隨時不跌反升；單靠飲食控制卻缺乏運動的話，所減去的體重亦未必主要為脂肪，可能大多是水份及肌肉；飲食與運動應要配合，才可達到最理想的成效。」我解釋。

Janice眉頭一皺，似乎不太明白我的意思，我再說：「若你單靠飲食控制，體重可繼續下降，但身形上的變化未必明顯；打個比喻，當你減掉二十磅，別人眼中以為你只減去十磅，若配合運動所減掉的二十磅，別人可能以為你已減去三十磅，這正是身體減掉脂肪多與少的分別。真正減去脂肪，體重才會穩定不易反彈，身形變化亦會更明顯。」

Janice彷彿在陶醉着，自言自語：「減二十磅等同減掉三十磅……」