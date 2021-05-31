向公眾推銷一個概念或做法，方法很多，但不是個個行得通，因當中牽涉很多變數：如推銷的東西是甚麼？那東西有否令公眾存疑？推銷對象是誰？他們的關注點是甚麼？推銷方法或手法如何？推銷的人又是否適合？有否公信力？有否親和力？抑或一站出來便令人倒胃？

二○○五年，美國政府發現十四個州裏有一百零二宗麻疹個案，恐再爆疫，於是馬上呼籲市民，要帶孩子接種疫苗。當時有公眾人物（即現時的KOL）撑打疫苗，亦有具分量人士反對接種疫苗，那應該點sell？

最失敗的推銷有幾個做法／指標：（一）推來推去公眾無甚反應，參與率仍奇低；那就說明（二）推銷方法錯了方向，如：只用上嚴肅、說教式或家長式口脗的hard-sell preaching（硬銷宣教式）方法，一味重複又重複地叫人「打疫苗！打疫苗！打疫苗！」，卻忽略了兼用輕鬆、幽默的soft-sell形式去做。若狂叫「打疫苗！」奏效的話，一早work咗，任憑再重複大嗌N次，都不會奏效；（三）用錯人，譬如用上一個最不受歡迎的人去sell，那公眾如何聽得入耳？那只有壞了大事或幫倒忙。要sell到公眾，不受歡迎的人先要少出現、少出聲，再針對各階層，找幾個得人喜愛／歡心／有地位的人以身作則去示範。若以上種種最失敗的推銷方法都犯晒的話，即說明，有變陣的需要。

美國政府當年向巿民sell打麻疹疫苗時，有高人在幕後指點：別花精力浪費於那個「應該打／不應該打」的辯論，拗嚟嘥氣，兼且只會令人更分化和對立（支持和不支持兩方）。正道是，應把焦點放在麻疹，而非疫苗，所以，當時的宣傳只用上一句：「The Measles are back」，將焦點放在麻疹，道出這個事實，人們自然會思考自己可以點做？應該點做？而且，把焦點放在麻疹，可令公眾認定麻疹才是他們共同的敵人，而非對疫苗抱持不同意見的人。