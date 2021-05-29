送樓抽獎谷接種 摸通心理掃猶豫

昨日全城熱話：接種疫苗有機會抽中新樓！由美國俄亥俄州帶起的抽獎谷針潮，落戶本港後與普羅大眾的上車夢完美結合，似乎一擊即中。心理學者指出，人類難以透徹理解極端概率，傾向雙雙高估打針後中獎和嚴重副作用的機會，結果抽獎谷針立竿見影。本港政商界今後更要嘗試摸通市民心理，力創新猷推高接種率。

全城熱話憧憬 預約打針大增

信和集團旗下慈善基金及華人置業昨午宣布，共同捐出觀塘凱滙價值1,080萬元的住宅單位，9月1日或之前已打齊兩針的港人合資格參加抽獎，凱滙旋即成為全日最熱搜索字眼。

前年9月，有發展商率先捐出300萬呎農地建樓後，同業紛紛捐地、捐樓仿效，不少「無殼」港人憧憬今次打針送樓安排亦會陸續有來，打開了網上綫下茶餘飯後無數話匣子：易中過六合彩頭獎、政府送公屋、打10針抽5次獎、電視台安排與熱爆男子組合MIRROR共膳等等，可謂天馬行空，民間智慧盡出。

早於1963年，富商邱德根已想出藉荃灣川龍街單位，協助籌建仁濟醫院，當時報章大字標題「一元獎券頭獎洋樓」，反應空前熱烈，火速籌逾20萬元。逾半世紀後，信和華置的抽獎亦令昨天預約打針數字大升近27%至25,600，創5月1日以來新高。

加拿大艾伯塔賭博研究中心學者Robert Williams認為，抽獎谷針非常醒目，人類不習慣微乎其微的概率，難以透徹理解。由於傳媒會報道抽獎得主，人們私下亦可能認識一些贏家，一旦有了任何心理連繫，就能令人認為中獎機會看來比真實高。誤判副作用真實風險的機制亦相若。

Williams解釋，若有人能說服自己有確切機會中頭獎，他亦可能是相信打針會出現血栓那類人，背後大幅高估了不太可能的結果，故可藉抽獎游說他們。

據美聯社分析，俄亥俄州提出每周抽出100萬美元和全額大學獎學金得主後，接種率一周間升了33%。其他地方政府亦不甘後人，加州剛豪擲1.16億美元設抽獎池，孟菲斯市送自選車款。巨擘之中，聯合航空準備送出全年免費機票，澳洲航空正考慮送機票抑或里數。

美國心理學家Nichole Lighthall指出，人們對得與失的評估有異，傾向聚焦和避免損失，更關注針劑可能無效、有極端副作用，以至打針必然疼痛，接種利益看來沒那麼實在，故加送禮券，可有一定幫助；抽獎能集中宣傳中獎機會，跳過落空情況，其正面感覺也可引人參與。

推廣正向信息 政商齊獻新猷

美國衞生及公共服務部轄下的傳訊研究也證明，正向情感信息比負面信息更能催谷新冠疫苗。面對反疫苗人士，將打針包裝成不可被奪去的權利，就勝過將之形容為要擔起的義務。

由台灣、廣州和深圳近期的例子皆可見，爆疫帶來的迫切危機感，不幸地是最有效的谷針因素，但香港既已日漸趨近過去一直失諸交臂的社區零感染，自要更積極另闢蹊徑。打針送樓反應熱烈，其他如每人10萬元簽帳額似乎亦大為受落，官商定要盡快想出更多增加接種誘因的創意點子！

責任編輯：黃鑠安