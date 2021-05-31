「樓市動向指數」 揭示次季樓價破頂

近日樓市十分暢旺，落筆之時，差餉物業估價署的樓價指數出爐，4月份報390.8點，按月升0.4%，較2019年5月的歷史高位只差1.6%。事實上，反映5月初市況的中原城市領先指數，最新報184.65點，較4月初已高出逾1%。樓價「疫市」上升，相信大家都關心，樓市還可走強多久？升勢基調又是否穩健？

疫情影響 結婚產子數字大挫

筆者早於前年5月為文，指樓市分析應回歸「供求」，而房屋需求的切入點是人口結構（demographics），因為「結婚生子」會推升住屋需求。當時筆者指出，「2010年以來，本港活產嬰兒加上結婚宗數……年均達9萬宗。對上一次如此強勁的數字，已是1991至1997年。然而，90年代私樓年均落成量逾2.6萬伙；而2010年代只有約1.2萬伙。當需求量一樣，但供應下跌超過5成，價格怎能不升？」事隔兩年，最新的數據又如何？

過去幾年，本港的結婚和產子數字都相對穩定，活產嬰兒數目在每季1.5萬宗上下徘徊；至於結婚，雖然有明顯季節性（港人都愛年底結婚），但每季平均都有1.4萬多對新人「拉埋天窗」。

2019下半年的社會動盪，確有影響港人的結婚計劃。2019年第四季的結婚總數，較之前5年平均要低24%；另一邊廂，由於不像婚禮可以「叫停」或延期，同期產子數目未見影響。至2020年新冠肺炎襲港，結婚和產子數目皆見大跌，全年跌幅分別達36%及21%。

既然去年間結婚生子等增加房屋需求的人口事件顯著下跌，何以去年樓價只是輕微回調0.4%？

既然不是「需求」的問題，答案肯定是「供應」了。本港去年整體房屋供應的確有所增加，尤其是私樓，全年逾2萬伙，按年上升54%。不過，本港房屋系統公私營各佔一半，滿足住屋需求，公營房屋的供應同樣重要。

然而，去年的公營房屋主要都在上半年落成，例如居屋和公屋在去年第三季都錄得「零落成」，加上下半年受疫情影響，個別地盤曾經停工、大企業和政府公務員在家工作，亦拖慢了樓盤發展和審批進度，令所有房屋類型的落成量都見下跌；而且踏入2021年，情況似乎仍未見改善。

公營房屋 去年第3季「零落成」

總括而言，雖然2020年香港面對世紀疫症、入境旅遊業冰封、失業率倍增，甚至移民的思潮，房屋需求確有明顯減少，但由於房屋供應量的收縮在下半年更加顯著，以至整體供求情況只是大致平衡，樓價最終只輕微下跌。

以此為基礎，筆者仔細研究由1997年起，即接近25年（或100個季度）的數據，認為和樓價走勢最相關的數字，可以歸納為兩大範疇、7大變量（variables）。

第一個範疇是「基本供求」，包括：

1.活產嬰兒數目：和樓價呈正向關係。上文已述不贅；

2.結婚數目：同（1.）；

3.離婚令數目：和樓價呈正向關係。因為離婚是把一個現有家庭「拆」成兩個，有可能增加房屋需求。事實上，香港的離婚率在世界位居前列；

4.死亡數目：和樓價呈反向關係；

5.房屋供應：即公私營住宅的總落成量，與樓價呈反向關係。

第二個範疇則是「資金及氣氛」，包括：

6.實質利率（real interest rate，以香港銀行一個月同業拆息，減去同期通脹率代表）：和樓價呈反向關係，量度按揭的利息成本，或所謂「供樓負擔」；

7.住宅樓宇成交量：和樓價呈正向關係。歷史數據反映，本港樓市大致是「價量同向」的。

影響樓價走勢 兩大範疇7變量

基於此模型，筆者和團隊建立並編制了「樓市動向指數」，綜合反映本港樓市的整體供求情況和市場基調。技術上，指數是把上述7個數字，以某種「綫性組合」（linear combination）連繫起來，變成一個數值。具體而言，該「綫性組合」可用以下算式粗略體現：

（權重1）*（活產嬰兒數目）+（權重2）*（結婚數目）+

（權重3）*（離婚令數目）-（權重4）*（死亡數目）-

（權重5）*（房屋供應）-（權重6）*（實質利率）+

（權重7）*（樓市成交量）

算式中正負號代表該變量與樓價的關係，至於權重的實際數值屬商業研究結果，不便公開。

「樓市動向指數」以50為界，當讀數高於50，則代表樓市整體供求偏緊及／或借貸成本下跌、氣氛較熱，反之亦然。值得留意的是，把指數對應下一季的樓價變幅畫出，可見當指數處於50以上，下季樓價通常錄得按年上升，反之則大機率錄得按年下跌。

事實上，當季的樓市動向指數與一季及兩季之後的樓價變幅，相關系數分別都高達0.82及0.8，反映指數對短期樓價走勢有一定的預測作用。

以近幾個季度為例，可以見到隨着指數由50以下回升至50之上，樓價的按年跌幅亦逐漸收窄，並在本年首季轉升。因此，筆者預測第二季的樓價指數不但將會「破頂」，更會升穿400點，並預料將在2021年餘下時間在該水平徘徊。

篇幅所限，以後再和各位詳細分享樓市動向指數的其他部分以及相關的觀察。

▲ 第二季的樓價指數可能不但將會「破頂」，更會升穿400點，並預料將在2021年餘下時間在該水平徘徊。（資料圖片）