青少年保健康 要向電子煙說不

今日是世界無煙日，吸煙與健康委員會表示，本港放生電子煙會對年輕人十分危險。青少年因多種原因吸食電子煙，包括反叛與少年文化的影響，外地校園正嘗試從文化着手改善情況。

青少年誤以為 比傳統煙健康

吸煙與健康委員會主席湯修齊表示，本港部分立法會議員對電子煙及加熱煙持放生態度，稱要給煙民一個選擇，但這類態度會導致所有人都是輸家。他亦表示，不少中學生容易受引誘，甚至當作禮物贈予他人，過去亦有謠言稱電子煙可助美容，令女性吸食比率上升。加上氣味較少、具備水果等香味，外形類似USB手指，令家長難以察覺子女吸食。

本港疫情期間，青少年使用新型煙草產品的趨勢值得警惕。港大一項研究指出，25歲或以下人士使用電子煙及加熱煙草產品的比例，在2019/20年度高達85.9%。受訪青少年普遍認為新型煙草產品比傳統煙更健康，誤以為有助戒煙，結果取得反效果，變相使用更多新型煙草產品。

疫下吸電子煙帶來的健康風險更大，港大醫學院公共衞生學院講座教授林大慶解釋，現時有充分證據顯示，吸食電子煙人士的肺部長期受傷害，感染新冠肺炎的機率較大，患重症、需要入院的機率亦隨即增加，「吸煙人士反而受保護」純屬謠言。

電子煙多年來一直大打健康旗號，青少年難免對其有錯誤認知，然而港府及本地教育者並非沒有強調其害處，為何仍難杜絕青少年吸食？美國皮尤調查機構的研究指，青少年天生有冒險傾向，即明知電子煙危險，卻反而被其危險性質吸引。

美有高中加強巡查 戒煙輔導

當地南波特蘭高中正試驗改善校園文化，幫助學生戒電子煙，例如加強巡查走廊與廁所，並沒收電子煙。不過，校方不會因此懲戒學生，而是為他們提供健康評估，及尋找其他社交活動，並為有需要的學生提供心理健康指導、及為已上癮的學生提供戒煙輔導。

非牟利組織CATCH My Breath亦會利用當下青少年之間流行的模因（meme）圖片，宣傳電子煙之害。

反思上癮源頭 求助專業機構

戒電子煙與戒任何癮一樣，都需反思自己上癮的源頭是甚麼（見表），這些源頭可以來自物質、社交或情緒，包括孤獨、社交壓力等，可考慮在日記上記錄吸電子煙前後的經歷與感想，助找出源頭。戒煙過程中可考慮借助身邊人的力量與支援，若有必要更應直接求助於專業機構，及早戒掉危險習慣。

▲ 吸電子煙同樣帶來健康風險，疫情下感染新冠肺炎的機率亦較高。（資料圖片）