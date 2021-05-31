提升港生活質素 3法案應速通過

完善選舉制度條例草案上周四在立法會三讀通過，政治方面可謂大局已定，接下來就看立法會能否做到真正關顧民生，盡快審議3條跟本港生活質素有關的法案，分別是：禁售電子煙和加熱煙、引入境外港人醫生，以及固體廢物徵費。

禁售電子加熱煙 引導青年

適逢今天是世界無煙日，禁電子煙和加熱煙的討論乃是全球熱話，包括上星期國家衞健委和世衞組織駐華代表處聯合發布了《中國吸煙危害健康報告2020》，表明目前的研究足已證明電子煙危害健康，尤其增加心血管和肺疾病之風險，並影響胎兒發育。該報告同時發現，使用電子煙往往令人更容易吸食捲煙，對青少年的影響更較其他年齡組別為高。

此外，美國疾病管制與預防中心去年在新冠肺炎肆虐下，仍繼續把年輕人吸食電子煙形容為「疫症」（youth e-cigarette use remains an epidemic），足見情況有多惡劣。香港大學的研究亦發現，超過一半使用加熱煙者，同時也有吸食傳統香煙產品。

正如食物及衞生局局長陳肇始早在3年前於立法會解釋為何修訂《吸煙（公眾衞生）修訂條例草案》時警告，電子煙和加熱煙皆為「入門煙」，新型煙草產品會成為許多青年開始吸煙的「門戶」，而制止這個習慣最有效的方法，就是直接封門，全面禁止售買。

留意《吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》自兩年前正式引入立法會審議之後，各黨派議員卻一直拖延審議進度。甚至有議員認為，電子煙和加熱煙應當在規管下繼續售賣，以助市民戒煙（上述研究結果卻表明，食電子煙會引致煙癮加深），而稅率則應根據危害性來下調--此倡議背後實際上是歹毒邏輯：一旦調低了電子煙或加熱煙的稅率，它們不但擁有了於市場合法出售之身份，且因為較便宜令人更容易「入煙門」，煙草商從此多了渠道誘惑下一代墮進煙癮深淵，長遠肯定大幅增加本港公共醫療開支。

實情是，議員這兩年拖延草案通過，已間接令不少青年走進此歪路。如今衞健委正式宣布電子煙危害健康，一眾立法會建制派議員在「愛國者治港」大原則下，就算真的跟商界有甚麼千絲萬縷的關係，總知道要緊跟國家所定下的路綫，全力阻止電子煙和加熱煙像瘟疫般持續擴散了罷？

引入境外醫生 紓緩人手壓力

健康問題亦帶出今屆立法會不可不過的另一條法案：引入境外港人醫生的《醫生註冊條例》草案--當中必須先釐清的重點，是「申請者必須為香港永久性居民」，絕非坊間有人惡意散播「申請時不用是香港人，來港工作後自然可申請為永久性居民」之誤導信息。

至於現時醫生業界反對草案的兩大理由：「應先阻止公營醫院醫生流失」和「免試便不能保證醫生水平」，也同樣是誤導信息--首先，香港的「醫生相對人口」比例屬全球已發展地區的低水平（香港是每千人有兩名醫生，相對英國和澳洲則每千人分別有3名和3.8名醫生）。既如是，則公私營兩邊其實皆不夠醫生，只是公營醫院的問題極嚴重，而實情是私營住院服務亦正因如此，故一直未能開拓收費較相宜的中產市場。

至於「免試便不能保證醫生水平」此論點，則顯然是忽略了所有申請者「必須在公營醫療機構工作至少5年，服務要稱職並令人滿意」這項核心要求，亦即境外港人醫生仍須接受評估，不過形式是一個為期至少5年的「在職考核」。從解困角度，若不想引入境外港人醫生免試註冊的新制度，便只能增加醫學院名額；可是不引入更多老師，兩間醫學院均不能招收更多學生，故答案始終是要引入境外醫生來港任教。

除了別讓香港烏煙瘴氣，導致生病才求醫，要改善生活質素亦須阻止垃圾圍城--疫情底下，外賣食品和網購大幅增加，因此固體廢物是香港不可迴避的課題。至於應對之道，是較上述草案更早引進的《2018年廢物處置（都市固體廢物收費）修訂條例草案》。由於用上極長時間審議，加上去年草案接近「流產」，故有輿論認為，立法會議員刻意拖延這項新法例的力度，比禁售電子煙還要來得大。

為何在泛民總辭後，立法會卻仍然出現如斯嚴重的拖延審議狀況？因為除了商界不想因而增加經營成本外，很多打算爭取地區票源的建制派議員，認為低收入家庭大多反對固體廢物徵費，導致跨階層兼跨黨派夾擊這條草案。

固體廢物徵費 設較長適應期

但正如以上有關禁電子煙之分析，香港建制派這種只從自身選舉利益出發的狹隘思維，跟國策可謂完全不符：國家發改委早於2018年已定下2020年底前全國城市建立生活垃圾處理收費制度，至上周又推出《十四五時期深化價格機制改革行動方案》，相關進度已由「城級」去到「縣級」以上的地方政府，要求各縣也必須建立生活垃圾處理收費制度，並於今年7月起，城鎮垃圾處理費由住建部轉至稅務部，可見中央對固體廢物徵費有多大決心。若聲稱國際大都會的香港在提升環保和生活質素這方面，竟然連國內的縣政府也及不上，特區官員連同議員恐怕會感到無地自容。

事實上，目前香港的都市固體廢物收費法案，已有不少寬限措施，包括為綜援受助人提供有關援助：參照3人家庭的棄置廢物估算收費（按每天垃圾量為10公升計算）約為每人每月10元，新法例實施後，綜援之標準金額亦會按「每人每月10元」的水平增加，也就是領綜援的家庭除非較一般港人棄置多更多垃圾，否則不會因而有額外的財政負擔。另外，政府同意收費初期不應採取密集及嚴厲的執法行動，故承諾設立「適應期」，所以建制派議員與其全力反對，不如更務實地爭取較長適應期。

▲ 疫下外賣食品和網購大幅增加，因此固體廢物是香港不可迴避的課題。（資料圖片）