社區艱辛首清零 審慎撤限促接種

港大講座教授袁國勇宣布，本港已成功「清零」。雖然發展商的「打針上車」送樓抽獎計劃大幅推高新冠疫苗預約及接種數字，政商界眼下仍要合力提供更多打針誘因，為防範第5波做足準備。袁國勇和同事分別建議，一旦再爆疫，可考慮只限制未打針人士的自由，完成接種者在低風險的室外可毋須再戴口罩，但這始終有風險，必須審慎而行。

打針送樓奏效 免檢通關試行

本港昨天續無確診，撇除復陽及污染個案，對上一宗社區案例已是4月23日，過了不止兩個14天的病毒潛伏期。身兼港府專家顧問的袁國勇周六形容，歷時半年的第4波疫情經已完結，但第5波很大機會來臨，呼籲接種疫苗，早作準備。

打針有機會送樓的消息公布後，預約打針數字連續兩天急升，周六動身接種首劑人士創近1個半月新高。行會成員林健鋒促請更多地產商仿效，並透露商界正研究送上更多涵蓋衣食住行的抽獎禮物，甚至提供免費婚姻配對服務。

談及最大接種誘因，不少人首推免檢疫外遊，那亦是國際大勢。證監會最近容許持牌機構每月最多4名已打針的高層回港及來港後豁免隔離，加上廣東省商務免檢通關料最快下月開始，皆有望鼓勵商界更積極帶頭谷針，同時有助當局審視恢復自由跨境的潛在疏漏。

本港多個近鄰已證明「久守必失」，「抗疫模範生」之一的越南最近乍現傳染力極高的全新變種病毒株，更告誡大家疫苗可打盡打，惟有社區及早建立群體免疫的保護網，重開邊境才能暢順安全。

港大醫學院另一講座教授林大慶分析，已接種疫苗人士感染及播毒風險都較低，不應與未打針者有相同限制；提倡可在較低風險的室外毋須戴口罩、且可於餐廳6至8人聚餐至午夜12時，冀鼓勵更多人打疫苗，提升本港低得令人羞恥的約18%接種率。

內地、新西蘭和不丹現皆沒強制民眾戴口罩，但美國近日開始讓已接種者基本免罩，不少未符資格者違規脫掉，商企不查接種紀錄，結果幾等同全面廢除口罩令。天氣漸熱，港人固然極想脫掉口罩，但當局須透徹考慮執法可行性、違規市民的感染和播毒風險等，在小型場合局部撤限，料較可行。

袁國勇認為，社會要思考如何維持較正常生活，即使再爆疫，也不能再無了期停面授課、限制餐飲，建議只有未打針者才要受限，如改上網課，或僅能午市堂食等。

打針免罩難推 新設限制存疑

比起以色列人打針後才能再訪健身室、聽演唱會等，港人疫下的人身自由一直沒太受影響，無疑局限了當局藉解禁谷針的成效，但未來只對未打針人士加設限制，勢必極具爭議，科學亦難以妥善支持只禁晚餐，故必須從長計議。

英國最初明確敲定詳細解禁4部曲路綫圖，目標下月21日撤銷社交限制，是當地30歲世代合資格打針僅逾兩周已有過半人接種的要因。只是，當地目前尚且要煩惱，解禁大計會否因為印度變種株延誤，港府更要慎防對近鄰失守，既須與商界設法鼓勵接種，亦要參考外國經驗，斟酌撤限谷針，好讓尚在猶豫的市民及早計劃接種。

責任編輯：黃鑠安