事隔兩年，重走一次過往常逛的北京街區，變化挺大。最新的地標新熱點，是位於隆福寺一帶的木木藝術社區，老胡同商業區改建項目，有美術館、共享空間、酒吧、餐廳、店舖，精品酒店快落成，主要是建築乾淨利落，典型的北京loft方正格式架構，紅磚和混凝土襯以白色或金屬銀，現代感十足。相比開發已近二十年的798園區，後者雖更大但就顯得陳舊了。

在白色調為主的網紅咖啡店坐下，朋友想像回到代官山。美術館正舉行坂本龍一最全的多媒體展覽「觀音．聽時」，平日所見，也算是潮人與遊客雲集。

過往的三里屯後街，被整頓成光鮮步行街區，沒有了以前的亂與野。最特別是開了間類似社區服務圖書館的店，見店員正處理一大堆新來的雜誌。一看，是也常翻閱的外國生活潮流類雜誌，日本出品為主，全部放架上，免費任人閱讀。店名叫「春風習習」，查問一下，北京城區已有多家店，因部分改造得宜，都被稱為網紅書店。

三里屯這一家較獨特，因為不用當會員，隨便可進去翻書揭進口雜誌。旁邊則有二十四小時開放的三聯書店，明顯是地方政策，要把整條街氣氛全改，有說要變「書香一條街」，難怪過往常去的酒吧小店都全關了。

今年在不同城市的街區，都見到一個叫黨群服務中心的空間，其實以前都有，但今年好多是投錢去改建，外形和設施都大升級。進去看究竟，就是社區中心，有查詢、周邊資訊、圖書館、會議室等服務，有些還設飯堂。據說有一家，有無敵大玻璃窗景觀，經主席去巡視，現都變為單位組織指定觀摩景點。硬件升級，但好奇是每每路過，使用的人都不多。