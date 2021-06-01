全城起動打疫苗 設立目標爭復常

港府昨日發起全城疫苗運動，公布放寬疫苗氣泡規定、再爆疫時未打針人士須受一些限制等，冀大幅提升接種率，盡快恢復社會常態。特首林鄭月娥形容，未來3個月是本港防疫關鍵時刻，將要建起屏障，但當局應如新加坡、內地或美國設立清晰目標，奮力加快或至少爭取如期接種，今後亦要以不斷下調指引的澳洲為鑑，免變種病毒再襲時措手不及。

星新策促接種 澳頻降目標再爆疫

林鄭率領高官公布一系列措施谷針，包括讓公務員每打1針獲1天假，放寬新一輪疫苗氣泡下餐飲處所營運等，又警告倘爆發第5波疫情，研究限制未打針者進入高危場所，並謂打針是未來北上和外遊必不可少的要求，目標大增接種率。

當局致力在9月底社區接種中心關閉前建立屏障，但應提出明確目標，以便客觀評核和追趕進度。據政府專家顧問袁國勇分析，倘若第5波在秋冬爆發，接種率須達8成，才能避免大問題，惟港府開打逾3個月，接種率仍僅逾18%，今後勢要蘿蔔大棒盡出，始能說服仍然猶豫的市民，推高接種率三、四倍。

本港近鄰最近皆因變種株失守，走勢卻迥然不同。新加坡總理李顯龍昨宣布，成功按計劃控疫，應可如期本月13日撤限，但在爆出印度變種株須封城7天的澳洲維多利亞州，署理州長James Merlino預料疫情仍將惡化，慨歎最初若有更多人接種，現況勢天壤雲泥。

政府設立目標，可指導政策和資源。新加坡一直放眼9月全民接種，最新已突破40%，但比本港略早開打的澳洲，曾公布不止10個目標，反覆不定兼愈趨調低，目前不足15%國民接種。

為加快至8月9日國慶全民打針，新加坡今起會專設4家學童接種中心，長者毋須預約即可打針，不良於行者更有醫護上門施打。

事實上，美國為求7月4日獨立日達7成接種，推出了無預約接種、流動針車等，亦只因進程一度落後，俄亥俄、加州等才會頻頻出招谷針，掀起環球大抽獎風潮。內地也是因為6月底想有4成接種，地方政府方用盡送禮、明星作招徠，僅5天間上周六就突破6億劑大關，抗疫旗手鍾南山料年底可達80%覆蓋。

變種株傳染力極高，港府欲避免爆疫時再一刀切限制各場所營運，改以有否打疫苗作設限準則，無疑甚具爭議，但以科學為本，綜合世界的數據清楚顯示，未打針人士染疫和播毒畢竟皆較高，港府抗疫大方向始終合乎情理。

目標指導政策 力谷8成接種

問題是，政府是全港最大僱主，不論爆疫之初的在家工作，抑或現時推打針假期，俱有帶頭作用。政府背負了疫苗成本，提供打針的金錢物質誘因是否就全屬商界責任？還是可以參考外國例子，審慎動用公帑谷針，敦促更多商家仿效？

香港外防輸入政策現在似乎已相對嚴密，加上專家亦宣布第4波疫情已完結，社區昨天卻再爆出病毒量高的源頭不明初步確診，更證明市民俱應盡快可打盡打，才能有效防疫。若港府信任專家顧問，應當考慮以8成作接種目標、指導政策，與商界攜手投放資源合力推動全城打針，社會才能預防大爆疫，有望真正復常。

責任編輯：陳楚源