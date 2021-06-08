疫後復甦階段的股票及固定收益投資機會

踏入下半年，我們預期短期環球經濟前景仍將保持強勁。全球製造業正在改善，儘管歐洲和日本的服務業增長停滯不前。美國消費者正在使用第三輪刺激措施發放的現金，在夏季經濟進一步重開可望帶動增長。大部分政策刺激措施及經濟重開帶來的好處很可能在今年實現，增長率正常化或需等到明年。

然而，通脹有機會在年底上升，這意味著美國聯儲局或未知是否可以維持其「長期低息」的前瞻性指引 ─ 這增加了第四季出現急速和必須調整政策的可能性，或會引發顯著的縮減恐慌。

在亞洲，中國繼續支持區內增長，有望成為今年全球增長最快的國家之一。台灣及韓國等其他出口國受惠於全球貿易反彈，製造業採購經理指數升至10年來的高位。與此同時，由於部分市場的新冠肺炎確診個案大幅回升，亞洲新興經濟體的經濟活動表現仍然好壞參半。

股票

儘管擔心通脹和貨幣政策過早收緊，但我們預期基本因素將出現前所未有的改善。縱觀環球股市，盈利預測修訂正面，預期首季業績普遍勝過預期。由於投資者期望甚高，與疫情相關的供應鏈瓶頸等短期阻力可能觸發股價大幅波動。然而，去年的混亂市況迫使企業變得更精明和穩健，部分企業更加快投資以發展優勢。目前利率貼近歷史低位，投資者更需要仔細物色這類企業，以創造超額回報。

我們預期亞洲的盈利今年可持續改善。雖然部分板塊的估值偏高，但與美國和日本相比，亞洲股票的估值仍便宜得多。根據以傳奇投資者巴菲特命名的「巴菲特法則」，中國、印度及韓國股市的市值／本地生產總值比率仍處於歷史範圍內，但美股卻不然。

▲ 資料來源：Macrobond、柏瑞投資計算，截至2021年5月7日。僅供說明用途。本公司並無根據本文件招攬或建議任何行動。

我們認為隨著長期趨勢的影響擴大至更多行業，疫後復甦階段將不再主要由大市表現所帶動，而是由超額回報帶動。表現相對領先和落後的企業差距變得更為明顯，行業內參差的回報表現或可帶來更多投資機會。

雖然我們預期短期內會出現一些阻力，例如疫情的持續影響，但長遠而言亞洲的投資潛力仍然吸引。我們認為幾股強大的結構性趨勢結合，包括數碼化及自動化加快、急速轉型至低碳經濟及城市人口日益富裕和增加，將會令環球經濟走勢在未來10至15年出現劇變，為投資者帶來爭取超額回報的機會。

中長期潛在超額回報動力

▲ 資料來源：柏瑞投資，截至2021年5月3日。僅供說明用途。本公司並無根據本文件招攬或建議任何行動。

例如，亞洲現已成為全球最大的工業機械人市場，2019年有三分之二的新機械人在亞洲區安裝，中國更是全球最大的工業機械人市場¹ 。預期人口老化及對複雜精準機械的需求將會主導機械人系統的銷售。



5G技術帶來的機遇不僅惠及電訊業，相信也能為市場內多類企業提供龐大機會，例如從事自動化、媒體／遊戲、遙距醫療或遙距教學及支付基建業務的企業。世界各地的印度資訊科技企業現正受惠於此趨勢，而數碼科技已成為重要的增長部分² 。

此外，亞洲佔全球消費的比例將於2040年增至40%，而由現在起至2050年，城市人口將增加12億人³ 。我們預期此趨勢將會帶動多年的基建發展(房屋、交通運輸、醫療設施等)，以配合和支持人口發展及消費需求增長。

固定收益

近日美國推出1.9萬億美元的振興經濟方案，加上疫苗接種計劃迅速推行，令投資者對今年全球經濟增長的期望顯著上升，美國復甦可望利好整體全球增長。固定收益方面，我們謹慎應對存續期風險，因為在當前的寬鬆貨幣環境下，經濟復甦及通脹預期上升。

亞洲區內，我們認為亞洲投資級別債券今年可望繼續表現理想。就孳息率、存續期、估值及基本因素而言，亞洲投資級別債券對環球投資者具有吸引力。例如，與美國及環球投資級別債券相比，亞洲投資級別債券的孳息率較高，而且存續期較短，或可在孳息率上升的環境下為投資組合提供保護⁴。

信貸指標方面，亞洲的企業淨槓桿仍較美國、拉丁美洲及其他新興市場發行人利好，而利息覆蓋率更為三個地區當中最高⁵。因此，亞洲信貸息差應可保持穩定，特別是本地機構投資者基礎穩健，有助避免市場波動。



由於各大市場及行業的經濟前景不一，加上特殊發行商風險，我們預期今年的回報將會更加分散。



靈活捕捉亞洲機遇

考慮到亞洲股票及固定收益的市場深度及多元化程度，我們認為複製指數的投資方式會限制投資機會。此外，亞洲的監管及管治環境不斷變化，加上企業的營商模式持續轉變，令定價失效，長期回報因而大幅分散。投資者可以考慮採取靈活、具高度選擇性的股票及固定收益策略，以便在多變而不斷拓展的亞洲市場中，有效把握各種優勢。



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資料來源：

¹ 國際機械人協會《世界機械人報告2020》、柏瑞投資，截至2020年9月24日。僅供說明用途。本公司並無根據本文件招攬或建議任何行動。

³ 請參閱「The Future of Asia: Asian Flows and Networks are Defining the Next Phase of Globalization」，麥肯錫，2019年9月18日。請參閱「The Future of Asian and Pacific Cities」，聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會，2019年。

⁴ 彭博、柏瑞投資，截至2021年1月19日。亞洲投資級別債券由摩根大通亞洲信貸投資級別債券指數代表，美國投資級別債券由彭博巴克萊美國信貸指數及全球綜合信貸投資級別債券指數(彭博巴克萊全球綜合指數)代表。僅供說明用途。本公司並無根據本文件招攬或建議任何行動。過往表現不代表未來業績。