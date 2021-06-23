【驚險意外】剷車夾身重物壓腿險死 回收商促僱主僱員做好職安健

森峰環保運輸五金公司總經理劉妙成由做「收買佬」開始，至今已從事回收業近20年。他稱公司非常重視職安健，源於自己兩度與鬼門關擦身而過。「傳統的收買佬都是『一人公司』，所以大部份時間都是獨自工作，惟一旦發生意外的時候便『叫天不應，叫地不聞』。」他憶述：「我曾經有兩次差點沒命，一次是獨自用剷車時出意外，被夾住身體，另一次是獨自處理擺放不整齊的回收物時，不小心被倒下的回收物壓着雙腳而受傷，更因此需坐輪椅長達半年。此後，我規定公司所有人必須要遵守安全規則，進行工序時須同時有2人在場，工作時可以互相提醒，萬一發生意外也即時有人照應。」

▲ 劉妙成（左）回想兩次與鬼門關擦身而過的經歷，令他深深體會到職安健的重要。

兩次大難不死，令劉妙成更重視職安健，但直至公司參加由回收基金撥款資助的「回收再造業職安健提升計劃」後，才發現以往公司的職安健配套和安全管理未達標準。「起初我以為自己已經很注重安全，但接受了由職安局提供的顧問服務及職安健培訓後，才知道自己做的遠遠不足夠。」他說：「管工和前線員工都參加了免費職安健培訓課程，完成課程後，他們明顯對職安健的觸覺更敏銳，亦更加願意主動做足安全措施，員工工作安全，做老闆都更加安心。而推行了5S工作場所整理後，營運效率都提升了，安全做得好又被認同，對公司生意有益處。」森峰環保運輸五金公司亦在今年獲認證為「職安健進步企業」（獲得階段性成果的企業），得到「回收基金：回收再造業職安健提升計劃」下的4萬港元的勞工保險的保費回贈資助。

每間「星級回收商」最高可獲14萬元保費回贈



寶利環保有限公司是本港大型回收再造商，主力從事塑膠、廢紙及金屬回收，亦是其中一間「職安健星級企業」。該公司行政總裁廖富洪稱，隨着從事回收再造業的人數增加，加上環保回收日漸在社區普及，業界必須跟從職安健指引，以減少工友受傷的風險。「當初決定參加這個計劃，是考慮到公司變得越來越具規模，最佳提升職安健水平的方法是公司上下均接受職安健培訓，提高員工的安全意識，有助長遠建立安全文化。工作環境好，做事「爽手啲」，員工又安全，何樂而不為！」他稱：「現時公司跟隨職安局和勞工處的安全指引，個人防護裝備齊全，不論是擺放貨物以至剷車操作亦有嚴格規定。」

而令廖先生喜出望外的是成為「職安健星級企業」後有保費回贈這個「着數」︰「老闆是必須為員工購買勞保，回收業買保險一般都較貴，因為回收場工作風險高。公司獲7萬元的保費回贈確實在財政上提供很實際的支援。」

計劃下成為職安健星級企業，可獲得每年最高7萬港元的勞保保費回贈，為期兩年共14萬港元﹐十分吸引。



▲ 廖富洪（右）鼓勵行家參加「回收基金：回收再造業職安健提升計劃」，員工完成職安健培訓後，可提高安全意識。

▲ 寶利環保有限公司獲認證為「職安健星級企業」，獲得第一年勞保保費回贈7萬港元。致送嘉賓包括職安局主席陳海壽博士，太平紳士（左二）、回收基金諮詢委員會主席郭振華先生，銀紫荊星章，榮譽勳章，太平紳士（右二）、環境保護署首席環境保護主任譚卓偉先生（左一）及勞工處總職業安全主任溫治平先生（右一）。

他鼓勵仍未參加計劃的回收商儘快參加：「做老闆的無人想見到員工受傷，萬一有員工受傷，可能需要長時間康復，公司業務運作亦會受影響，因此提升職安健水平對管理層和前線員工均有利。」

預留超過700萬元勞保保費回贈

職安局高級顧問余海娟表示，計劃的一大亮點，是設有僱員補償保險保費回贈的獎勵。計劃預留了超過700 萬港元，向取得安全認證或獲得階段性成果的回收企業回贈勞保保費，透過財政誘因，鼓勵業界實施良好的安全管理制度及措施，提升安全表現。

參加計劃的回收商更可獲得免費支援，包括︰

（1）職安健培訓及培訓津貼；

（2）顧問服務及認證服務；

（3）個人防護裝備及安全設備資助。

如公司執行由職安局顧問建議的安全措施，使用相關個人防護裝備及安全設備並完成有關課程，可獲「職安健進步企業」資格，並可獲上限4萬元的保費回贈。

成為「職安健進步企業」後，可進一步接受安全認證審核，成功通過安全認證，便可獲頒「職安健星級企業」資格，合資格回收商可獲每年上限7萬元、為期兩年的保費回贈。

她指出，坊間亦有相類似的安全顧問服務，惟要收費，今次計劃一次過包括培訓、安全設備和認證服務，費用全免，因此吸引了不少回收公司參加。

▲ 參加計劃的企業，可免費獲發符合安全標準的個人防護裝備及安全設備，包括防割手套、聽覺保護器、安全鞋、防護眼罩、易燃物品儲存櫃、手推車連磅、隔音屏障物料、防爆錘子等。

名額有限9月30日截止申請



「回收基金：回收再造業職安健提升計劃」去年已經推出，名額有限，即將於今年9月30日截止，現正接受回收再造業公司申請。詳情請瀏覽：https://bit.ly/3fM0pTI

想知更多計劃詳情，以及回收業相關職安健資訊？可以觀看「回收基金：回收再造業職安健提升計劃」網上講座暨嘉許禮 （已於2021年5月5日舉行）：https://bit.ly/2RWxMvg

如有查詢，可聯絡︰

電話：3106 8573 余海娟女士或 3106 3743 羅泇恩女士

電郵：recyclingstar@oshc.org.hk

傳真：3106 0263

備註：「本資料／活動所表達的任何意見、發現、結論或建議，並不代表香港特別行政區政府、回收基金諮詢委員會或回收基金秘書處的意見。」

（資料由客戶提供）