最近關注的這單小新聞，開始惹起全國重視及正尋找解決方法。從西雙版納出走，一直奔向昆明的一個大象家族，共十五隻，走了近四百多五百公里，距離昆明市區愈來愈近。差不多要出現這樣的情景：一家大小象家族，要在城市街道出現了。這真帶有社會學又或者文學的色彩：一頭大象，突然在便利店門口出現！

原本只是深山大象家族的遷移問題，但鬧大了，則很有點反思意味。是甚麼原因驅使牠們離開家鄉？牠們要往哪？人們又將如何應付？

原因相對易懂，無非為了更愜意的生活空間及糧食。但牠們也不知道一路往北走，是否就有更合適落腳的森林。雲南野生大象，特別在大西南邊界這一帶，並不罕見。我們去西雙版納，就見到野象谷。遊客看一下沒問題，有其異國風情趣味。當地人卻不以為然，因為對農作物及土地不利。而且幾乎每年都會發生大象意外，弄出人命。

象甚麼都吃，而且食量驚人。這次北走的象群之中，有一小象就因吃了過多酒糟而醉倒，被大隊甩了，搞到象群要回來找牠。才發現，小象也能吃下二百斤酒糟。

今年，由著名自然生態學者大衞愛登堡擔任旁白的紀錄片叫《The Year Earth Changed》，值得觀看。講述疫情令世界不同地區人類足迹減少，反而野生動物重新出現。海灘上的龜，生蛋更順利；野豹擴大了生活版圖，看似是浪漫化的大自然向人類文明的調整。

由於今次象群已惹起全國關注，為避免有意外發生（在陌生及被挑釁的環境中，大象其實相當危險），政府部門現正頭痛的是如何「勸退」象群。山頭太大，也不能圍着牠們杜絕去路。用食物引路，最後打麻醉後搬運，可能是最後的方法。