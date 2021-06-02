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疫苗猶豫

副刊版 2021/06/02

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早在二○一九年，世衞已列出「十項威脅全球健康」的因素，Vaccine Hesitancy（疫苗猶豫）是其中一項。當時，世衞留意到麻疹病例增加三成，但仍有很多人拒絕接種疫苗；疫苗專家認為原因有三：一、自以為不會受感染；二、（指某些地）接種疫苗不方便；三、對疫苗沒有信心。第三點涉及客觀數據和如何把信息傳遞的問題。對歷史悠久、甚多長期研究報告已證明很安全的麻疹疫苗尚且猶豫，有人對現時新冠疫苗出現沒信心和猶豫，是可理解的。

現時，世界各國政府都努力不懈地絞盡腦汁，籌謀如何增加市民的接種率。靠嚇、用懲罰或用不受歡迎的嘴臉走出來硬銷，只會弄巧反拙。游說市民打疫苗也是一種marketing，是向公眾營銷一個idea（去打疫苗這個概念）。這陣子，也是研究出現在不同城市的營銷手法之良機。

英國政府國民保健署知道要解決信心問題，就要將打疫苗的安全和風險數據向公眾溝通。但找誰來溝通呢？當局明白要找「famous faces who are known and loved」（公眾認識而愛戴的面孔），故早已ban了找政治人物游說公眾的提議（醒目！）。

直至目前，英國名人如歌星Elton John、資深演員Michael Caine、女演員Elizabeth Hurley、喜劇演員Lenny Henry及David Walliams，已帶頭呼籲英國市民接種疫苗。效果看來不錯，英國目前已逾三千萬民眾接種了第一劑疫苗，佔近三分之二的成人人口。

找對的人去影響公眾，是游說關鍵，焦點不是一定要找明星，找個會被人噓的明星盞倒米。關鍵是找受人喜愛，在公眾心目中，有分量的人。一九五六年，美國接種小兒麻痺症疫苗人數突然倍增，市民紛紛踴躍打疫苗，為甚麼？因為當年貓王Elvis Presley在全國廣播時段、於所有美國人面前示範接種。找到對的人，自然事半功倍。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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