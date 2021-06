早在二○一九年,世衞已列出「十項威脅全球健康」的因素,Vaccine Hesitancy(疫苗猶豫)是其中一項。當時,世衞留意到麻疹病例增加三成,但仍有很多人拒絕接種疫苗;疫苗專家認為原因有三:一、自以為不會受感染;二、(指某些地)接種疫苗不方便;三、對疫苗沒有信心。第三點涉及客觀數據和如何把信息傳遞的問題。對歷史悠久、甚多長期研究報告已證明很安全的麻疹疫苗尚且猶豫,有人對現時新冠疫苗出現沒信心和猶豫,是可理解的。

現時,世界各國政府都努力不懈地絞盡腦汁,籌謀如何增加市民的接種率。靠嚇、用懲罰或用不受歡迎的嘴臉走出來硬銷,只會弄巧反拙。游說市民打疫苗也是一種marketing,是向公眾營銷一個idea(去打疫苗這個概念)。這陣子,也是研究出現在不同城市的營銷手法之良機。

英國政府國民保健署知道要解決信心問題,就要將打疫苗的安全和風險數據向公眾溝通。但找誰來溝通呢?當局明白要找「famous faces who are known and loved」(公眾認識而愛戴的面孔),故早已ban了找政治人物游說公眾的提議(醒目!)。

直至目前,英國名人如歌星Elton John、資深演員Michael Caine、女演員Elizabeth Hurley、喜劇演員Lenny Henry及David Walliams,已帶頭呼籲英國市民接種疫苗。效果看來不錯,英國目前已逾三千萬民眾接種了第一劑疫苗,佔近三分之二的成人人口。

找對的人去影響公眾,是游說關鍵,焦點不是一定要找明星,找個會被人噓的明星盞倒米。關鍵是找受人喜愛,在公眾心目中,有分量的人。一九五六年,美國接種小兒麻痺症疫苗人數突然倍增,市民紛紛踴躍打疫苗,為甚麼?因為當年貓王Elvis Presley在全國廣播時段、於所有美國人面前示範接種。找到對的人,自然事半功倍。