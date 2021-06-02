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全新餐廳Pier 1929 推出$598兩位下午茶

副刊版 2021/06/02

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位於灣仔碼頭的築地山貴水產市場，最近變身做集餐廳及宴會場地於一身的Pier 1929，餐廳入口設有華麗的景泰藍屏風，中庭則有一條參考倫敦Annabel's Mayfair鮮花元素的走廊，大堂更有270

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