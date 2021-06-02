全新餐廳Pier 1929 推出$598兩位下午茶 副刊版 2021/06/02 分享： 位於灣仔碼頭的築地山貴水產市場，最近變身做集餐廳及宴會場地於一身的Pier 1929，餐廳入口設有華麗的景泰藍屏風，中庭則有一條參考倫敦Annabel's Mayfair鮮花元素的走廊，大堂更有270 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : News 最新專欄文章 更多 TASTING TABLE Japan Premium 推出日本頂級冷凍Z's MENU系列 今日 TASTING TABLE Japan Premium 推出日本頂級冷凍Z's MENU系列 職業訓練局講座「非常DSE」 今日 職業訓練局講座「非常DSE」 Baked Indulgence聯乘陳凱琳推出特色口味曲奇 2021/06/01 Baked Indulgence聯乘陳凱琳推出特色口味曲奇 city'super 尋味台灣美食展 2021/06/01 city'super 尋味台灣美食展 《寶寶爵士世界》音樂會 2021/06/01 《寶寶爵士世界》音樂會 餐廳 美食 魚 蝦 下午茶 雞肉 烘焙 漢堡 香檳