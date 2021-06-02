人工智能應用設限 保社會平衡發展

根據國際調研機構IDC於去年第三季公布，人工智能（AI）市場於2020年的全球收入超過1,500億美元，按年比較增長約12.3%，並預計至2024年，全球AI市場收入會超過3,000億美元，5年複合年增長率（CAGR）為17.1%。然而，面對全球人工智能市場的增長，世界各地政府並沒有盲目地接受，有政府對AI應用對社會及人民所造成的負面影響憂心忡忡。

針對此問題，歐盟委員會早於2020年初發布《人工智能白皮書》，探討人工智能技術及應用在歐洲的優勢及可靠性，並就歐洲如何促進人工智能發展及解決相關風險進行研究。該委員會更於今年4月進一步推出人工智能監管草案（簡稱《草案》），建議全面禁止大規模監控，以及基於人工智能的社會信用系統。

實際上，這草案被媒體視為《人工智能白皮書》的法律延伸，目的在於為具可靠性人工智能的實踐提供牢固的法律框架。本文概論《草案》所提出的原則，以供本地科技創新業界參考。

人臉識別 禁大規模無差別應用

「人臉識別」技術在全球大行其道，尤其是在保安場境中的軍事和民事應用，更是如雨後春荀。由於「人臉識別」存在侵犯個人隱私的風險，不少政府對於其廣泛應用有保留，例如美國三藩市政府已全面禁止該技術在公開場合使用，而香港政府則因為民眾團體反對，需要重新考慮多項基於「人臉識別」的保安應用方案。

不過，歐盟委員會成員並非一面倒全面禁止使用此技術，因此《草案》建議，在歐盟各地推動全面禁止無差別的大規模應用，但在以下3種特定情況下，可獲寬鬆處理：1、尋找失蹤兒童；2、解除恐怖襲擊的威脅；3、在法律允許範圍內追查特定的刑事犯罪嫌疑人。廣義而言，「人臉識別」是生物識別的一種，因此《草案》的建議也適用於如指模、掌紋、虹膜等個人生物特徵。

社會信用系統 勢損公平公正原則

歐盟委員會認為，利用人工智能根據社會行為或人格等特徵，進行用戶信用評估，會造成不可預見的後果，導致個人或特定群體的權益受到損害。現實中不同的社會文化，會產生不同的算法（判斷）偏見，而算法偏見將直接對信用評估產生影響，如此社會信用系統必然會侵蝕社會公平公正的基本原則，因此，《草案》提出禁止落實相關的人工智能應用。

在這方面的典型例子，首當其衝的是數碼化的執法和法院系統。《草案》指出，執法當局使用人工智能技術，可能會導致權力嚴重失衡，侵犯個人基本權益。如果訓練這些算法的數據質量不高，或算法的準確性及穩健性未能達到執法要求，那那麼程序性正義、公平審判權、辯護權及無罪推定的權利就會受到嚴重衝擊。

歐盟委員會尤其將個人風險評估、測謊儀、辨別情緒等應用歸為高風險，而在刑事訴訟中，基於人工智能技術對證據進行可靠性評估，對嫌疑人的性格特徵進行判斷，或基於過去的犯罪行為進行推定等行為，也被歸為高風險應用範圍。

總言之，雖然《草案》沒有明確地提出落實細節，但歐盟委員會在這方面的工作是具前瞻性的，是當今首個建議以法律手段禁止人工智能「操控」人類思想的機構。事實上，歐盟在科技立法工作上不斷地追求體制創新，《草案》是繼《一般數據保護條例》（GDPR）之後再一次領先全球之舉，值得香港政府為加強創新及科技發展進行「檢視現行法例和法規」過程中借鏡。

▲ 根據國際調研機構IDC於去年第三季公布，人工智能（AI）市場於2020年的全球收入超過1,500億美元，按年比較增長約12.3%。（中新社資料圖片）