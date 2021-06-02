社會誘導資助 基層食得有營

全球各地民眾在疫情期間更倚賴食物援助，美國有研究發現，食物銀行可透過誘導等心理機制，幫助他們吃得更健康。基層家庭往往難以滿足基本均衡營養要求，社會各界宜伸出援手。

紅綠燈機制 滿足營養需要

據美國康涅狄格大學指，全美在疫情期間對食物銀行的需求大增55%，但食物選擇單一及不健康。不過，紐約、明尼蘇達及猶他等州的食物銀行，開始採用所謂紅綠燈機制，初步顯示有效令基層國民吃得更健康。這些食物銀行的做法是根據食物類別歸類為綠、黃及紅色套餐，綠色最為健康，有助接受食物援助的民眾較易明白自己的營養需要，亦令選擇綠色套餐的人數增加。

貧窮與肥胖有頗大關係，倚賴食物銀行是一大原因。據英國公共衞生機構PHE數據顯示，當地最窮的地方有多達38%患肥胖症，最富庶的地區則僅2成人。食物銀行中的食物多以乾糧為主，包括意粉、米、罐裝食品、餅乾等，囊中羞澀令不少人難以吃得健康。

外國近年來開始着手於幫助貧窮人士吃得健康，以預防多種疾病。美國政府現時透過農貿市場營養計劃（FMNP），為有需要人士額外提供蔬果劵，此類現金劵不可用以購買加工食品例如果醬、蜂蜜、酒類或烘焙食品，只可用以在受認證的店家購買新鮮蔬果。

專家設計餸菜 助均衡飲食

本港經濟受疫情影響亦持續低迷，更多人需要倚賴食物援助。

社署現時為合資格人士及家庭提供8星期的短期食物援助服務計劃，去年申請數字在頭10個月內已高達15,849宗，較前年同期大增48.12%，更超過前年全年的13,142宗。

與此同時，本港基層飲食方面的營養失衡堪憂。香港公平貿易聯盟一項調查發現，65%基層家庭的膳食開支無法滿足均衡營養的最低要求，令子女越吃越肥，在成人每日66.6元、兒童47.5元的局限下，家長惟有以雞翼、豬骨等脂肪較高的肉類作主食，容易攝入過多熱量與膽固醇。

家長亦因需要一次過買多些餸菜，因而避免買新鮮魚類與蔬果等較健康的食品。

基層往往需要為了租金而犧牲食物等生活開支，不少人亦可能缺乏健康飲食意識。本港樂施會、營養師協會及多個非牟利組織合作，在去年起推出「慳得有營餸基層」計劃，為有兒童的基層劏房家庭提供健康餸菜包，全部皆由營養師設計，亦充分考慮到劏房廚房狹小、通風較差等條件，盡量以使用最少煮食工具、最少油煙為主。

營養師亦會透過WhatsApp傳授健康煮食知識，讓基層婦女用最簡單的方法煮出最健康及便宜的飯菜。

食物銀行的食物來源與種類有限，還望社福界善用多種方法，提高基層健康飲食意識，吃得飽之餘還需吃得健康。

▲ 本港經濟受疫情影響持續低迷，更多人需要倚賴食物援助。（資料圖片）