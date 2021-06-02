靈活提升使用率 增康體場地供應

日前，商務及經濟發展局局長邱騰華表示，預計最快7月底容許郵輪公司復辦航程「沒有特定目的地」的「公海遊」，供港人參加。不少業界人士隨即表示支持，並強調不會聘用仍屬高風險地區的船員營運，希望盡快成事。

筆者認為，推動「公海遊」的意義並不止於業界「成功爭取」，更顯示出特區政府看待休閒產業在社會中的地位，已出現範式轉移。簡單地說，容許「無目的地」郵輪開航，代表政府認同交通工具的存在價值，不只是為了前往目的地，「享受過程」也可以是同樣重要。

此前，運房局已於上月中建議修訂《道路交通條例》，支持香港自動駕駛行業的發展，可見在政府的觀點中，港人使用交通工具之目的，不再止於「前往目的地」。增加市民在駕駛過程中的舒適度，也開始成為政府施政的考慮因素，甚至可成為未來經濟發展的方向。Tesla豪華電動車5年前成功在港紮根後，經由香港輸出到全世界，其實也是成功例子。

特區政府對港人休閒娛樂、生活態度的重視程度，其實自往年「封關」後，已逐步提升，例如特首林鄭月娥在去年《施政報告》中宣布港珠澳大橋香港車免中港牌北上、海洋公園改革、「躍動港島南」計劃、以至本文所說的自動駕駛技術修例，或多或少也是受到港人疫下缺乏娛樂的悲憤情緒所驅動。難得政府在改革方向上已開了頭，我們今日應抓緊機會，突破既有框框，對康樂產業的改革多加討論。

增使用時間 換活動空間

香港的「生存空間」問題遠不止於居住用地，全港絕大部分行業，包括康樂體育，也缺乏土地。當社會各界警告本港未來5年的新建房屋量將出現「斷崖式下跌」時，康文署轄下的康樂和體育場地數量，過去5年基本上也是接近零增長，至近期政府對康樂行業「上有政策」後，康文署才開始對轄下設施實行「供應側改革」，例如5月初宣布打擊「炒場」等新措施。

如果以傳統城市規劃、繪製地圖的「平面」概念去想，康體設施的供應管理其實是在佔用珍貴的土地資源，所以近年一直不獲關注。但康樂用地的需求結構與商住用地不同，用戶主要是以「小時」租用，而非商住用地般以年計算，所以康樂場地要增加供應，側重點並不一定在「空間」，而可以是在於「時間」。用公共政策研究的語言來說，即是只須提升現有場地的使用效率，就能達到增加供應的目的。

中小學出租體育設施 可常規化

香港很多中小學校的體育設施，在平日上課期間，表面上已無空檔，但其實大部分學生都只會在平日日間，即康文署定義的「非繁忙時間」內使用場地（平日晚間和周六日則為「繁忙時間」）。全港1,000間中小學，加起來就有最少千多個球場空置，與康文署在場地供應上有極大互補性。

一些學校其實亦已有既定做法，在平日晚間和周末日間，將場地借予舊生使用。會將這種做法常規化的學校不多，主要是看舊生會規模，如果和校方協調能力較強便會安排，官校的例子有皇仁書院；英基轄下英皇佐治五世學校的球場設施則明碼實價，對外開放，經審批就可租用。無論是免費開放還是出租取酬，中小學校於辦公時間後釋放康樂空間予社會人士的做法，都應該推廣。

今日大部分香港人都受過9年或以上免費教育，要全港中小學常規性出租康樂場地予舊生及其家屬，在保安和行政上其實不難。假以時日，若此模式經營得當，更可仿效北美高等院校的做法，將出租場地和舉辦體育活動的收入用作建立獎學金，以及投資改善校園設施，為人口老化下日薄西山的香港教育行業注入新動力。

運動場草地 可開放出租

同理，康文署的25個室外運動場，主要使用者也是中小學，每年租兩個早上，用來舉辦運動會。和校內設施一樣，運動場的所謂「使用率高」也只是平日辦公時間內使用率高，平日晚上和周末（亦即其他設施的「繁忙時間」）使用率其實甚低，最多是免費開放作緩跑徑，中間的大片草地更是只作觀賞用途。

其實該類場地亦可以「時間維度」改革，大幅增加供應。以筆者熟悉的馬球為例，本港的馬球隊以業餘球員為骨幹，一般練習時間總是在上班前的清晨、下班後的黃昏和周末長假期，而且只使用中場草地，與學校運動會市民公餘跑步並無競爭。配合「躍動港島南」新政策，只要在香港仔運動場練習、馬匹寄養在本來就有動物設施的海洋公園便可，基本上毋須動用公帑增設任何基建和改變土地用途，已可進行「供應側改革」。

至於草地的保養成本和技術問題，也是可以用錢解決，例如馬球會租用運動場草地收取較高租金，亦可以較高租金出租予其他球類活動。對於運動場的草地，社會明顯有需求，政府只需要增加租用模式和租金去抵銷草地的保養成本便可。如此既可改善市民在香港生活的幸福感，又可製造相關的輔助專業職位，一箭雙鵰，何樂而不為？

▲ 康樂場地要增加供應，側重點並不一定在「空間」，只須提升現有場地的使用效率，就能達到增加供應的目的。（資料圖片）