全城谷針 太古地產送商場現金券 鷹君推酒店優惠 4.76萬人預約打針兩月高 港聞版 2021/06/02 分享： 港府前日展開「全城起動、快打疫苗」運動，冀未來3個月大幅提升疫苗接種率，昨繼續有不少企業響應，推出優惠及鼓勵措施。 太古地產（01972）宣布，送出500份、每份1萬元商場現金券，供已打針香港居民抽獎； ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 研未打針禁入場所 林鄭：非懲罰市民 今日 研未打針禁入場所 林鄭：非懲罰市民 希臘字母命名變種毒 世衞免污名化 今日 希臘字母命名變種毒 世衞免污名化 巴西小鎮集體打科興 新冠死亡率降95% 今日 巴西小鎮集體打科興 新冠死亡率降95% 你可能感興趣 研未打針禁入場所 林鄭：非懲罰市民 今日 01:00 研未打針禁入場所 林鄭：非懲罰市民 希臘字母命名變種毒 世衞免污名化 今日 01:00 希臘字母命名變種毒 世衞免污名化 巴西小鎮集體打科興 新冠死亡率降95% 今日 01:00 巴西小鎮集體打科興 新冠死亡率降95% 疫情 疫苗 新冠肺炎 冠君產業信託（02778） 鷹君（00041） 上海實業環境（00807） 太古地產（01972） 股票