港府前日展開「全城起動、快打疫苗」運動，冀未來3個月大幅提升疫苗接種率，昨繼續有不少企業響應，推出優惠及鼓勵措施。

太古地產（01972）宣布，送出500份、每份1萬元商場現金券，供已打針香港居民抽獎；

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