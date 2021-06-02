打針市民多享自由 寬限理據妥善溝通

新冠疫苗抗疫成效近期較為顯著，港府公布，即使再爆疫，已打針市民未來將受較少限制。去年爆疫伊始，港人已搶先全球戴口罩自保，證明港人觸覺敏銳，但疫情卻始終無從根絕，社會只能不斷限聚、停業，但現時中外疫苗百花齊放，環球已實證接種後，可逐步安全復常，毋須再於餓死和病死之間二選一，港人隨時有針可打，更應欣喜和積極。為免好事變壞事，港府必須妥善溝通解說，掃除新政策被曲解成意欲懲罰不打針市民的論述，有助緩減揮之不去的疫苗猶豫。

以英打針遏疫 安心放寬限制

新冠病毒去年初橫空來襲，當歐美尚在爭辯口罩成效和權利自由，有沙士前車可鑑的港人已率先全民搶罩自保，但隨後始終避不過一爆疫就限制、一撤限再爆疫的無盡輪迴。

港府專家顧問、港大講座教授袁國勇分析，第5波疫情很可能到臨，今後不可能一爆疫，學生便要無了期放假，食肆又要縮短營運，已打針者應可繼續照常活動。

接種疫苗後，染疫、重病、死亡、播毒等風險全可降低。本港已有合理豁免，港府實不應掉進爆疫時選擇不打針市民須受限制，即等同懲罰的誤導論述框架，反要仔細研究和釐清科研實證，究竟可以支持免除已打針人士多少營運、限聚和檢疫等限制。

按照美國紐約州法例，只要顧客悉數完成接種，商企即可豁免遵守社交距離令；本月起，法國人只要打了針，即能出席容納超過5,000人的體育賽事、音樂會等大型活動。

以色列2月起實行的「綠色證書」，堪稱環球最嚴格，公眾須完成接種才可再訪健身室、餐廳和戲院等場所，但多得接種極為踴躍，令當地單日確診由高峰期逾萬計，跌至近期僅十餘宗，政府昨天起已解除綠色證書安排等眾多控疫規限，僅維持了室內口罩令。

同樣受惠高接種、低確診，英國媒體報道，當地政府亦已決定參考以色列，最快本月下旬解禁之後，不會在國內推行有爭議的疫苗證書計劃。

每多一個人打針，他身邊人皆受保障，當社會築起疫苗屏障，不能或不想打針的人也能受惠。特首林鄭月娥昨天申明，只要本地接種率帶來足夠信心，就算再爆疫，未打針的學生都不用轉上網課。

世衞批准科興 正面消息谷針

本港被疫苗猶豫拖後腿的成因複雜，其中一個癥結是市民打從開始，已把打針後一段時間，出現任何死亡或極端反應，錯誤認定有因果關係，令一眾專家的科學解說事倍功半。其實根據實際數字統計，所謂打針後死亡的比率，比正常情況低近98%。假若當局最初已能提供背景發生率，打針高風險的疑慮應不會扎根，今後應嘗試每天或更緊密更新數據，並且拆細不同年齡層的病殁資訊方便對照，加強公開澄清，以作補救。

港府周一公布「全城起動」運動後，預約打針數字已連續兩天大升，昨天高見4.76萬。正面消息諸如世衞信服科興防疫效能，正式批准緊急使用，亦可望大力谷針。當局要妥善溝通，竭力避免打針撤限的科學、理性決定，被曲解而激起社會更多分化或爭拗，且盡快向一心打針穩生計、保飯碗的人，講解未來有機會免除甚麼限制。

因種種原因不打針的市民也應了解及接受，打針市民是接受以理性科學為本、世界實踐經驗的數據實證，且配合政府公共衞生政策，為自己、家人及社會盡了責任，他們也應享有打針防疫後較寬鬆的生活自由，不應破壞他們的權利。不打針的人，有選擇不參與的權利，但不要用累鬥累的心態，阻止已打針市民行使其權利。

責任編輯：陳楚源