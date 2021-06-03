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淺水灣 the pulse 商場周末舉行抱泡市集 玩樂區最合親子遊

副刊版 2021/06/03

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泡泡向來給人浪漫溫馨的感覺，坐擁淺水灣無敵海景的the pulse商場與口碑載道的市集單位Life Mart再次合作，舉辦夢幻繽紛之「抱泡市集」，並於本周末的6月5及6日於the pulse 3樓及天

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欄名 : 本地遊

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