淺水灣 the pulse 商場周末舉行抱泡市集 玩樂區最合親子遊 副刊版 2021/06/03 分享： 泡泡向來給人浪漫溫馨的感覺，坐擁淺水灣無敵海景的the pulse商場與口碑載道的市集單位Life Mart再次合作，舉辦夢幻繽紛之「抱泡市集」，並於本周末的6月5及6日於the pulse 3樓及天 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 灣仔荃灣海濱大革新 打卡玩意藝術裝置免費任玩 2021/05/29 灣仔荃灣海濱大革新 打卡玩意藝術裝置免費任玩 裕民坊YM2《Time Loop時環》 木建築成休憩打卡點 2021/05/25 裕民坊YM2《Time Loop時環》 木建築成休憩打卡點 從街市空置問題說起 街坊帶路見證西貢社區變遷 2021/05/22 從街市空置問題說起 街坊帶路見證西貢社區變遷 中上環 Haagen-Dazs AR打卡壁畫 打卡可獲優惠券 2021/05/21 中上環 Haagen-Dazs AR打卡壁畫 打卡可獲優惠券 灣仔最新設計展覽 體驗長者生活實現跨代共融 2021/05/21 灣仔最新設計展覽 體驗長者生活實現跨代共融 商場活動