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仇恨罪行

副刊版 2021/06/03

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跟老友「戚一」講了一通電話，述說彼等移民加州四十多年，生活從未如此不安。他身材壯健，但走在街上時，仍要小心翼翼瞻前顧後，而年紀老邁的母親根本不可單獨外出。三藩市本是華人聚居的理想地，不少香港人仍夢想移民加州，可惜今天卻已成為仇恨罪行（Hate Crime）之城。

美國FBI曾研究仇恨罪行背後的心理，發現仇恨罪行不僅源自仇恨，其他情緒如恐慌和憤怒，也是因由。帶着這些不良情緒而以暴力對待某種族、宗教、性別或少數群組，便是仇恨罪行，而受害者多數素未謀面，只是暴徒隨便傷害他人。在前美國總統「鼓勵」下，此類仇恨罪行大增，特朗普把冠毒出現歸咎中國，中國人便成為仇恨目標。最近，以色列攻打巴勒斯坦，猶太人在紐約街頭便遭到暴力對待，基本上在這充滿仇恨的國家，有一群人伺機待發，一有藉口便出來搞事。

社會學家Jack McDevitt及Jack Levin，清楚地把仇恨犯罪者，分為四類：第一類是尋刺激者（Thrill-seeking Offenders），這類罪犯目的是搞事尋刺激，他們以少數民族或宗教為對象，主要是因相信他們是可被欺負的弱者，近日在三藩市有華人長者受害便是例子，約七成仇恨罪行屬此類。第二類是保護性犯者（Defensive Offenders），他們覺得自己地盤（如社區或工作）被其他族群侵佔，心有不忿便作出隨機性暴力，此類佔百分之二十五。另外較少的兩類是報復性犯者（Retaliatory Offenders）和使命性犯者（Mission Offenders），試問當美國政府公開以仇恨針對中國，其市民投入仇恨罪行又有何奇？

註：McDevitt & Levin et al, Journal of Social Issues 58（2）：303-317。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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