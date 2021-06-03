人生有兩條綫很重要，不是人魚綫和馬甲綫，而是界綫和底綫。

界綫：每個人心裏都有些屬於自己的空間，更好的朋友，都不能不知分寸，妄越人家的私隱、干涉人家的私事。有些人會問人家非常私人的問題，如有幾多收入、幾多物業、點解唔生仔等。這在外國，簡直是種offence（冒犯），會認為問者非常沒修養和沒文化。遇上這種三姑六婆口脗的人問我這類問題，我們皆沒有責任滿足其好奇心，我會笑笑口回一句：「同你好熟咩？」關鍵在於笑笑口，似笑非笑，令對方不知你是說笑還是認真罵。當然，對方感無癮是必然的，因得不到答案。對不知分寸的人，就讓他自討沒趣吧！

更親密的情侶，大家也要識尊重彼此的空間。有些人，尤其是女性，同人拍拖後，就以為對方條命都俾埋你一樣，要全盤掌握對方二十四小時的行蹤，管這管那。我見過極端者，連對方見自己老友和家人，都好像每次要申請批核般，遲早令人窒息。有心經營長久關係，更要把那條界綫拿捏得恰到好處，收有時、放有時。相濡以沫的境界，絕不會由令人窒息、想叫救命的關係而達成。

底綫：無底綫的人，要不是個非常無原則、連自己都不知自己想點的人，要不就是個毫無自信兼自尊的人。人家給你劣質的關係、待遇或態度，若你接受了，即你在告訴人（兼自己），你條綫本身就是那麼低，甚至無，那人家又何須自動提高對你之品質。無要求的人，永遠得到和deserve的，就是無甚麼要求的品質、待遇、關係，甚至是人。

機會若是留給有準備的人的話，那麼，品質只會留給有要求的人。一個人，若連自己都不覺得自己可爭取或要求條綫可set得高一些，那上天為何要給你而不是其他人呢？活到中年，至少應有點勇氣，尋回屬於自己的那條綫。