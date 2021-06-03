富豪投身公益 傳承家族企業理念

近年，中美兩國均有頂級科技企業的領軍人宣布「引退」，辭去董事會主席或行政總裁的職務。大家熟悉的微軟創辦人比爾．蓋茨（Bill Gates）早於2000年辭去微軟行政總裁一職，8年後辭去所有全職工作，留任董事長至2014年，之後僅以成員身份留在董事會。他和妻子梅琳達於2006年成立蓋茨基金，熱心慈善工作，到2020年3月宣布「全身而退」，卸去微軟的董事職務，全心全意投放更多時間到慈善事業，包括協助解決全球衞生、教育和氣候變化等議題。

雖然蓋茨於今年5月剛宣布了離婚的消息，但還是強調他本人和前妻在慈善基金會的工作職責不變。

亞馬遜成立27周年 貝索斯辭任

第二個是亞馬遜創始人貝索斯（Jeff Bezos），他於上周三（5月26日）舉行的股東大會上宣布，將於7月5日辭任行政總裁（CEO）職務，這一天剛好是亞馬遜成立27周年紀念日。貝索斯表示，期待自己有更多時間花在亞馬遜以外的事業，包括貝索斯地球基金（Bezos Earth Fund）和太空探索公司Blue Origin的工作。

在中國，拼多多創辦人黃崢去年7月宣布辭去CEO職務，但繼續擔任公司董事長，到今年3月17日發布2021年度致股東信，宣布經董事會批准後，將董事長職位交棒給現任CEO陳磊。黃崢在信中表示，展望辭任後將精力和智慧長期傾注到科研領域，比如通過控制農產品種植過程的方法，探索對馬鈴薯、蕃薯、蕃茄等食物潛在的有害重金屬含量，進行可靠有效的控制，做多一些牽涉人類社會的未來發展問題。黃崢在今年3月已成立了一個「繁星慈善基金」，旨在推動社會責任建設和科學研究。

除黃崢「引退」，字節跳動創辦人張一鳴於5月19日向員工宣布決定「退休」，辭去CEO職務。張一鳴可說是中國80後最成功的創業者之一，在他帶領下，字節跳動成為中國在國際間最具影響力的視頻界翹楚。張一鳴表示，卸任CEO，放下日常的管理工作，但作為公司創始人，他將聚焦到遠景戰略、企業文化、社會責任等長期重要的事情上。

家族辦公室 非只追求財富增值

這4人都是科技企業界的巨富，嚴格來說，都是「新財富」的成功者，豐厚的身家只經一代賺回來和積存。4人都轉身走向做慈善，致力進行牽涉公益和社會責任等工作，卸任後的繼任者也不是家族成員。

筆者過去的文章曾分析家族企業的傳承，家族辦公室並非只是追求財富保值或增值、家族生意的機械式延續，而是把家族的文化精神和價值代代相傳，通過做慈善工作，維繫家族成員的和睦，甚至把財富管理與家族文化和價值結合起來，形成更具創造性的投資，對人類社會的可持續發展作出貢獻。尤其目前社會貧富懸殊的鴻溝愈來愈大，家族辦公室可以發揮甚麼作用，值得深入探討。

這4位科技界龍頭公司新富，選擇了做慈善和關心人類福祉的公益工作，很值得讚賞。黃崢和張一鳴在事業如日中天的情況下，毅然作出此舉，在這麼短的時間內便卸任，把精力和智慧做慈善公益工作，無疑對後來者起到表率的作用，具積極的意義。

世界上並沒有一個普遍接受的家族企業定義，在這4位科技巨擘未作出引退決定前，筆者認為他們的企業王國類似或可以稱為是家族企業。筆者認為，「個人或家族的影響力」可以是決定家族企業與否的最重要因素：蓋茨和貝索斯在創業早期是最大的股東，即使他們一路上不斷賣出股票，他們目前擁有的公司股票依然是個人持股中最大的，更別提卸任前的投票權，他們個人可以對公司起到決定性影響作用，因此完全具備家族企業領導人「一錘定音」的決策效果。

行業特色 左右家族企業發展

可是他們辭任後，繼承人都非其家族成員，不再是筆者定義的家族企業了。這個過程其實隱含了一個值得深思的問題：為甚麼一個家族企業在未夠一代人的時間，就轉變為非家族企業呢？

對於這個問題，可以從筆者過去的論述中找到答案--行業的性質和特色，對家族企業的發展起至關重要的作用。在某些行業，企業創辦人做了一段時間後，或許不得不考慮卸任。以高科技企業為例，企業本身要求有高增長率，加上科技發展和創新瞬息萬變，出現高速「新陳代謝」的情況，需要不斷有新的人才及資本，因此這類性質的家族企業不可能有長久的控制權。相信這些企業的控制人都身感這種外部環境的「壓力」，發現自身的瓶頸，因此理智地考慮讓外來人接棒。若然找家族內部不適當的人才來接手，反而有可能把艱苦得來的成果斷送。

因此，筆者的研究發現，家族企業在本身需要高速增長的行業中，很難長時間存在，這也是為何在科技企業中很少能找到基業長青的家族控股企業。

個人和家族逐漸退出後形成的大量資產，成為成立家族辦公室的原動力。沒有了企業的家族辦公室，應如何發揮作用，保持家族財富、家庭和睦關係，以及家族價值觀的順利傳承，將會成為家族話事人最關心的問題。

傳承理念拓至家族外 貢獻社會

筆者發現，如今一些家族企業的傳承，包括這4位科技「大佬」，不只着眼於家族內部的財富和利益，而是把傳承的理想和理念拓寬至家族外部，對社會作出貢獻。這樣一來，不僅使傳承的意義提高到一個能夠「與時代並進」的新高度，而且亦有助減少貧富懸殊鴻溝愈來愈大的惡性循環，希望有更多的富豪新貴能以他們作為榜樣。

另外，曾有學者研究發現，家族企業最高領導人卸任後，企業股價會下跌。但筆者觀察，除了字節跳動沒有上市外，其餘無論是亞馬遜、微軟或拼多多，在3位「話事人」宣布卸任後，都沒有出現重大波動，股價基本上沒有受到任何負面影響，基本走勢仍然是向上為主。雖然短期內或有一些波動，但長期來說，基本上沒有受到影響，表明市場並沒有把這件事視作對企業發展的負面因素。

家族企業包括那些非科技行業的家族企業，都面臨傳承的問題，第二代不願意接棒，其實，做慈善事業可能是個很好的突破口。上文提到，家族企業的傳承意義和內涵，呈現由家族的內部伸展至外部的端倪，通過慈善，把家族的文化和價值觀繼續傳承，造福社會，使傳承起超越和更長遠的作用，實在是一件更美好的事。

由此而來值得注意的是，愈來愈多的新財富不再只着眼於財富的保存和增值，而是對傳承有更多新要求。因此，家族辦公室或為高淨值人群提供服務的專業人士，需要理解這個發展大趨勢，做好提供優良服務的準備。

▲ 亞馬遜創始人貝索斯早前宣布，將於7月5日亞馬遜成立27周年的日子，辭任行政總裁職務。<br>（路透社資料圖片）