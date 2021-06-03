美歐雙重標準偽善 竊聽風雲醜態現

歐洲有傳媒揭發，美國國家安全局（NSA）利用丹麥資源和地理位置，監控德國總理默克爾等歐洲盟友政要。相比每次牽涉中國、俄羅斯的國安議題，以美國為首的西方世界總借題發揮，今次美方再深陷竊聽醜聞，不僅有關當局沉默不語，當地不少傳媒也避而不談，連受害的歐洲領袖亦反應低調，雙重標準得令人訝異，可謂醜態畢現。

美媒冷待醜聞 歐官沒有譴責

丹麥電台與歐洲同業的偵查報道揭發，NSA涉嫌通過丹麥國防情報局，2012至2014年藉專門系統拿取互聯網電纜的原始數據，截取包括默克爾在內的多名盟國領導人和高官的通電和短訊等私隱。

倘若屬實，反映吹哨者斯諾登（Edward Snowden）2013年冒着間諜罪揭露美國大舉監控環球各地，包括其所謂盟友和國民之後，美方仍繼續竊聽歐洲領袖。現獲俄羅斯政治庇護的斯諾登發文諷刺，怎麼沒人向這些歐洲盟友預警，又指證現任美國總統、時為奧巴馬副手的拜登，一開始已深入牽涉醜聞其中。

白宮當年沒否認監控報道，只聲稱其時沒監聽默克爾，將來亦不會。當傳媒近日向美國國務院查證時，被轉介至NSA，但NSA最後不予置評。其實也是看準了，你們又奈得其如何呢！

向來愛揮動人權幌子的美媒，今次冷待這單爆炸新聞，頂尖報刊大多隻字不提，連早年藉水門竊聽案蜚聲國際的大報都只是轉載外電稿件。不得不令人覺得，美國媒體是未有汲取在子虛烏有的伊拉克大殺傷力武器受誤導教訓，對美國國安議題自我審查。

這邊廂，捷克近期因為俄羅斯的懷疑間諜活動，一連驅逐和送走了逾140名俄國外交官及其家人，那邊廂，歐盟各國對美國竊聽案卻非常克制，連譴責都談不上，在維護國家尊嚴上，也是挺難堪的。

法國總統馬克龍批評，盟友與歐洲夥伴間有監控「不可接受」，促白宮釐清歷史事實和現有做法；默克爾表示同意法方，惟同時指早已與美方討論NSA諜報問題，丹麥近日的回應亦令人安心信服云云。

毫無疑問，歐洲對老大哥美國為鞏固環球霸權所伸出的長臂監控，敢怒不敢言。由於德國和個別近鄰的情報組織都曾被揭發，參與白宮針對歐洲官員和企業的諜網，也令她們難以理直氣壯訴屈。

近年，美歐卻在沒有實質證據下指控華為可能竊秘，就紛紛拆毁其設備、禁止商業營運，但美國官方統計顯示，白宮愈來愈肆意監控外國人，Google、AT&T等美企前年和去年均曾協助超過20萬次無搜查令監控，正是賊喊捉賊。由是可見，美歐既不公平，亦不講理，完全抱持雙重標準，還有何公信力站在道德高地指摘別國呢？

西方龍門任搬 無證據肆意打壓

近月，又有所謂中國政府在新疆推行種族滅絕，歐美同樣拿不出實質證據，卻大舉煽動企業杯葛新疆棉，然而加拿大日前在印第安寄宿學校舊址挖出超過200具原住民小童遺骸，是當地政府19世紀強行同化丶滅絕原住民的鐵錚錚的罪證，美歐又有否譴責加拿大，要求還受害原住民族的人權、公道呢？

凡此種種皆揭示了美歐一直以來的偽善，可輕易為一己私利任意搬動龍門，盲目崇洋的人應當擦亮眼睛細看，不要成為被人利用的棋子！

責任編輯：陳楚源