港府開展全城接種疫苗運動後，不少企業推出鼓勵打針活動，繼有發展商送樓抽獎後，中華廠商會昨宣布推出總值500萬元購物優惠及獎品，當中大抽獎頭獎為100萬元簽帳額，名額兩個；銀行公會也宣布，會員銀行將合辦

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