疫苗專家贊成 12歲可打復必泰 廠商會銀公抽獎谷針 送簽帳額購物禮券 港聞版 2021/06/03 分享： 港府開展全城接種疫苗運動後，不少企業推出鼓勵打針活動，繼有發展商送樓抽獎後，中華廠商會昨宣布推出總值500萬元購物優惠及獎品，當中大抽獎頭獎為100萬元簽帳額，名額兩個；銀行公會也宣布，會員銀行將合辦 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 港大噴鼻式疫苗測試 或需境外招募 今日 港大噴鼻式疫苗測試 或需境外招募 以國指打次劑或致心肌炎 輝瑞：無證據 今日 以國指打次劑或致心肌炎 輝瑞：無證據 科興獲世衞批緊急使用 京：證中國疫苗安全有效 今日 科興獲世衞批緊急使用 京：證中國疫苗安全有效 你可能感興趣 港大噴鼻式疫苗測試 或需境外招募 今日 01:00 港大噴鼻式疫苗測試 或需境外招募 以國指打次劑或致心肌炎 輝瑞：無證據 今日 01:00 以國指打次劑或致心肌炎 輝瑞：無證據 科興獲世衞批緊急使用 京：證中國疫苗安全有效 今日 01:00 科興獲世衞批緊急使用 京：證中國疫苗安全有效 中華廠商聯合會 香港 疫苗 袁國勇 許樹昌 香港銀行公會 疫情 銀行