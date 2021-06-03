  • 29°C
香港時間 : 2021603日 (四) 02:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

疫苗專家贊成 12歲可打復必泰

廠商會銀公抽獎谷針 送簽帳額購物禮券

港聞版 2021/06/03

分享：

港府開展全城接種疫苗運動後，不少企業推出鼓勵打針活動，繼有發展商送樓抽獎後，中華廠商會昨宣布推出總值500萬元購物優惠及獎品，當中大抽獎頭獎為100萬元簽帳額，名額兩個；銀行公會也宣布，會員銀行將合辦

...

相關文章

港大噴鼻式疫苗測試 或需境外招募
今日
港大噴鼻式疫苗測試 或需境外招募
以國指打次劑或致心肌炎 輝瑞：無證據
今日
以國指打次劑或致心肌炎 輝瑞：無證據
科興獲世衞批緊急使用 京：證中國疫苗安全有效
今日
科興獲世衞批緊急使用 京：證中國疫苗安全有效

你可能感興趣

港大噴鼻式疫苗測試 或需境外招募
今日 01:00
港大噴鼻式疫苗測試 或需境外招募
以國指打次劑或致心肌炎 輝瑞：無證據
今日 01:00
以國指打次劑或致心肌炎 輝瑞：無證據
科興獲世衞批緊急使用 京：證中國疫苗安全有效
今日 01:00
科興獲世衞批緊急使用 京：證中國疫苗安全有效
中華廠商聯合會 香港 疫苗 袁國勇 許樹昌 香港銀行公會 疫情 銀行

下一篇文章

港大噴鼻式疫苗測試 或需境外招募
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？