Bulgari引蛇出動 副刊版 2021/06/04 分享： 靈蛇Serpenti自20世紀40年代起就出現於Bulgari的鑽石腕錶中，到60年代更化身成珠寶首飾，至今已經成為品牌一個標誌式設計。以蛇的形態為造型，Bulgari的珠寶大師卻精於將設計變奏，演化 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 Chaumet皇后的愛情見證 2021/05/21 Chaumet皇后的愛情見證 Cartier高級珠寶系列 對自然界的歌頌 2021/05/14 Cartier高級珠寶系列 對自然界的歌頌 CHANEL N°5香水 一世紀傳奇 演化成璀璨瑰寶 2021/05/07 CHANEL N°5香水 一世紀傳奇 演化成璀璨瑰寶 Annamaria Cammilli意國煉金術 2021/04/30 Annamaria Cammilli意國煉金術 Van Cleef & Arpels L'ECOLE珠寶藝術學院 探索黃金的藝術 2021/04/23 Van Cleef & Arpels L'ECOLE珠寶藝術學院 探索黃金的藝術 消費資訊 消費種類 珠寶 品牌 意大利