Bulgari引蛇出動

靈蛇Serpenti自20世紀40年代起就出現於Bulgari的鑽石腕錶中，到60年代更化身成珠寶首飾，至今已經成為品牌一個標誌式設計。以蛇的形態為造型，Bulgari的珠寶大師卻精於將設計變奏，演化

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