虛擬銀行推出全新消費方式　「先買後付」最低$2手續費　自主分期比信用卡更靈活更慳息

新婚的蘇生蘇太正落力為新居添置傢俬家具，打造他們的Dream House。為滿足蘇太的夢想，蘇生不惜一切購下蘇太所有心頭好，單是廚具和入廚用品便盛惠萬多元，床褥折實後亦需4萬元。雖然蘇生有一定經濟能力，不過結婚買樓加上裝修已用上大筆儲蓄，每月供樓、供車、水電煤等雜費的開支也相當驚人。假如只支付信用卡最低還款額，便要承受高昂利息；即使申請分期還款亦有待發審批，還款期選擇不多。蘇先生還有更靈活、安心又精明的應對方法嗎？

虛擬銀行livi bank全新的livi PayLater，推出全港首個「先買後付」服務，為市場帶來全新的消費方式，讓消費者更有計劃地將簽賬分期攤還，避免只支付信用卡最低還款額而需負擔高昂利息。livi客戶只要透過livi PayLater Mastercard® 簽賬滿100港元，即可以特惠低至0.2%*手續費享受即時分期；有別於傳統信用卡，消費者須在簽賬後向發卡行申請分期還款。

靈活自定還款期 0.2%*手續費遠低信用卡息口

還款期方面，客戶可自行透過livi手機應用程式預定還款期，由3至36個不等，最高信用額為$50,000港幣，比傳統銀行的選擇更靈活，體現真正的自主理財生活。與此同時，livi PayLater分期還款手續費十分相宜，最低可達0.20%*，且無隱藏收費，免卻傳統銀行信用卡分期付款的利息等開支。於推廣期內，用livi PayLater分期消費，每筆分期更免首3個月手續費*。

以蘇生的情況為例，假如他的livi PayLater每月手續費0.2%，購買4萬元的床褥，以livi PayLater方式付款，分24個月還款，則每期繳付的費用為「1,667元（本金）+ 80元（手續費）= 1,747元」，總手續費開支只需1,920元。（以上手續費的計算，來自livi官方網站的livi PayLater分期計算器。）

若選擇一般信用卡支付最低還款還款額，假如年利率為35.7%，利息需要159個月才能還清，利息總計85,494元，遠高於livi PayLater！（以上信用卡利息計算基於一般信用卡最低還款的收費作計算，僅供參考，最低還款額的本金為總欠款本金的1%或220元，取高者。）

可自動還款免罰息 手機辦理申請最快2分鐘批核

livi PayLater更設有自動還款功能，客戶可選擇主動還款，或在liviSave預留足夠資金，於還款日自動扣款。用戶毋須擔心因忘記還款到期日被徵收罰息和手續費。

在這個無縫連接的金融科技年代，livi PayLater亦體現到這項優勢，申請方法簡單快捷之餘，更可「即申請即用」。客戶欲只需經livi手機應用程式辦理申請livi PayLater，最快2分鐘批核；之後將livi Debit PayLater Mastercard® 添加至Apple Pay及Google Pay等手機錢包，即可於任何網上或實體商店以先買後付方式購物，並且全球通用。

由即日起至12月31日的推廣期內，所有livi PayLater簽賬更可享首三個月手續費豁免。



優惠受有關條款約束，詳情請參閱

https://livibank.app.link/QLr1PMG7Lgb?%243p=a_custom_910771250996255592



*於推廣期內，所有合資格消費分期首3個月之手續費全免。實際手續費取決於客戶的貸款金額、信用等級以及livi考慮的其他因素。

借定唔借？還得到先好借！

1. livi PayLater是一種全新的消費模式，以循環式分期貸款，並通過 livi PayLater Mastercard消費滿最低金額，即可享受高達36個月分期還款。

2. 視乎個別客戶的信用評估，批核時間可能有差異，且客戶或需補交額外文件。

3. 個人化每月手續費需在到期日或之前與分期款項一同繳付，每月還款總額將自動從liviSave賬戶扣除。如客戶未能於到期日或之前全數繳付應繳款項，本行將自有關款項到期日起，按日收取逾期利息，其實際年利率為 4.77%至 27.50%，並可不時作出調整。

4. 推廣期由即日起至 2021 年 12 月 31 日止。推廣期過後，如需提早償還一筆簽賬款項，客戶須支付相等於還款本金 3%的提前結清費用。如客戶在某筆簽賬款項首次記入 livi PayLater 月結單或其之前全數償還該筆款項，則該筆款項的提前結清費用將可豁免。 例：如你於2021年5月22日以livi PayLater消費，該筆消費將於2021年7月1 日發出的月結單內首次記入以供還款。

5. 受條款及細則約束。 詳情請到 livi 網站或手機應用程式參閱產品資料概要及有關條款細則。

（特約）

