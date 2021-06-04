Macallan x Peter Blake Pop-up 全新13瓶時代軼事威士忌 洋溢藝術色彩 副刊版 2021/06/04 分享： 疫情稍退，威士忌大哥Macallan又有新搞作。今次Pop-up Store是與英國普普藝術的教父Peter Blake合作，不單將他的畫室搬到K11 MUSEA來，而且還打造了一室麥田，兼有互動裝置 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Wine 最新專欄文章 更多 John Walker & Sons XR 21與栗子「共舞」 2020/12/18 John Walker & Sons XR 21與栗子「共舞」 Petrus名酒晚宴每位盛惠$34,888 佳釀傾巢而出 2020/11/20 Petrus名酒晚宴每位盛惠$34,888 佳釀傾巢而出 解構Macallan 拍賣會一枝獨秀之謎 2020/07/10 解構Macallan 拍賣會一枝獨秀之謎 美國白宮御用酒莊 Beaulieu Vineyard 2020/07/03 美國白宮御用酒莊 Beaulieu Vineyard 父親節好玩有心意禮物 威士忌╳干邑 2020/06/19 父親節好玩有心意禮物 威士忌╳干邑 威士忌 展覽 K11 MUSEA 英國 攝影 拍賣 貓 蘇格蘭 英鎊