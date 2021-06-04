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Macallan x Peter Blake Pop-up 全新13瓶時代軼事威士忌 洋溢藝術色彩

副刊版 2021/06/04

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疫情稍退，威士忌大哥Macallan又有新搞作。今次Pop-up Store是與英國普普藝術的教父Peter Blake合作，不單將他的畫室搬到K11 MUSEA來，而且還打造了一室麥田，兼有互動裝置

...

欄名 : Wine

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