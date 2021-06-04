日本米芝蓮2星壽司芳總廚再臨 展示創意料理藝術 副刊版 2021/06/04 分享： 一向有「日本創意壽司之神」或人稱「法魂日料」的壽司芳總廚Hiroki，不顧隔離3周之苦，疫情下仍於日本飛來香港店，主理最新時令菜單，帶來最具創意的藝術料理。 香港店作為壽司芳的首間海外分店，始終是 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Lux Living 最新專欄文章 更多 Louis Vuitton Objets Nomades 對外開放的奢華家品世界 2021/04/02 Louis Vuitton Objets Nomades 對外開放的奢華家品世界 Macallan Pop-up 落戶K11 MUSEA為The Red Collection造勢 2021/01/08 Macallan Pop-up 落戶K11 MUSEA為The Red Collection造勢 Tudor勇闖深海回顧歷史 2020/11/20 Tudor勇闖深海回顧歷史 LOUIS VUITTON Savoir Faire 最奢華的家品展覽 2020/10/09 LOUIS VUITTON Savoir Faire 最奢華的家品展覽 明閣╳LALIQUE 亞洲首個天然頌讚主題廂房 2020/02/14 明閣╳LALIQUE 亞洲首個天然頌讚主題廂房 飲食資訊 餐廳情報 疫情 香港 日本 歐洲 品牌 酒店 餐廳 尖沙咀