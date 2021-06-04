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日本米芝蓮2星壽司芳總廚再臨 展示創意料理藝術

副刊版 2021/06/04

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一向有「日本創意壽司之神」或人稱「法魂日料」的壽司芳總廚Hiroki，不顧隔離3周之苦，疫情下仍於日本飛來香港店，主理最新時令菜單，帶來最具創意的藝術料理。

香港店作為壽司芳的首間海外分店，始終是

...

欄名 : Lux Living

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