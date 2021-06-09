應用無障礙網頁有助開拓新市場　實現數碼共融社會

互聯網無遠弗屆，來自世界各地的資訊也可以在手機或電腦中得知，令大部分人的生活也離不開互聯網，但長者、視障、聽障等有需要人士，怎樣才能順利接收當中豐富的內容？這個問題的答案，就是無障礙網頁。

透過採用無障礙網頁的編碼，所有人（包括殘疾人士）都能在清晰及無障礙的情況下使用互聯網，對促進數碼生活普及化大有幫助。政府一直積極推廣無障礙網頁／流動應用程式，協助殘疾人士瀏覽網上資訊和服務，並在2013年開始舉辦「無障礙網頁嘉許計劃」（計劃）以推動各界應用無障礙網頁，計劃自2018年起由香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）主辦至今。

受視障友人啟發 融入網頁設計流程

計劃的「優異設計家獎」得主之一是網頁製作公司theOrigo，行政總裁高樹豐的一位中學師兄是視障人士，在這位師兄身上令他大受啟發。「這位師兄在一間社會福利服務機構從事IT工作，他和我分享，只要配合適當的屏幕閱讀器及其他工具，他一樣可以利用電腦工作、瀏覽網站。」

高樹豐體會到視障人士乃至其他有特殊需要的人士，不應該因為身體帶來的障礙而被拒之門外，他們與平常人一樣，只要有適合的工具輔助，一樣能發揮所長，而無障礙網頁正正能夠幫助這一群有需要的人士在互聯網上交流和接收資訊。因此，他積極將無障礙網頁的文化帶到公司中，培訓員工，令他們能將無障礙網頁的意識融入日常工作，在與客戶交流、設計網頁時也能重視無障礙網頁的標準。

▲ 高樹豐指多年下來，公司累積了很多無障礙網頁的例子，幫助培訓員工和鼓勵客戶應用無障礙網頁。

主動應用無障礙網頁 實踐企業社會責任

高樹豐指，除了公共服務機構及部份行業，如銀行業因應行業規管而應用無障礙網頁外，不少大型機構、社福機構也開始主動應用無障礙網頁，反映近年大眾對無障礙網頁的認識增加。他認為推動企業和機構應用無障礙網頁有兩個原因，其一是實踐企業社會責任，其二是開拓新市場。「無障礙網頁可以讓殘疾人士更輕易獲取資訊，擴闊可以觸及的瀏覽人數，而實踐企業社會責任亦有助提升機構形象。」而無障礙網頁對網站在搜索引擎的排名以及開拓新客源的正面影響，在疫情期間更顯得重要。

他表示，現時部份中小企業或礙於成本、人力資源的考慮，而相對較少應用無障礙網頁，也有不少客戶會擔心製作無障礙網頁會增加成本和耗時，但其實具經驗的製作公司會提供符合相關標準的建議方案，客戶只需要在準備內容時多加些少功夫，例如為圖片加入替代文字、為影片加入字幕等。

他也藉此分享過往經驗：「有客戶擔心加入無障礙功能，會影響設計的美感，但對於該客戶的業務，應用無障礙網頁是必然的事，我們在設計時也能兼顧顏色對比度和美感，最終網站獲多個本地及國際設計獎項，證明無障礙網頁一樣能有美觀的設計。」

應用無障礙標準 支援特殊需要家庭

協康會在2018年藉着翻新網站時應用無障礙網頁，連續兩年取得計劃的金獎。協康會的主要服務對象為有特殊需要的兒童、青少年和家長，包括讀寫障礙、自閉症及肢體殘障的人士等，網站是一個重要途徑，讓家長及早獲得所需資訊，幫助服務對象掌握治療黃金期。協康會行政總裁梁惠玲指，現時協康會網站瀏覽量按年增幅超過20%，在設計網站時，同事會針對服務對象的需要，因應無障礙網頁的最新指引而仍出改善，提升公眾的網上體驗。

更新後的協康會網站，除了有圖像替代文字、影片字幕、高顏色對比度等措施，在設計介面上亦盡量方便服務對象，梁惠玲舉例：「我們有不少服務使用者有讀寫障礙，他們對圖像的觀察力較強，因此網站內容會分門別類，並加入不同顏色、標誌、圖像，配合適量的文字敍述，方便他們輕易找到所需要的資訊。」

▲ 梁惠玲表示應用無障礙網頁是協康會實踐社會責任的方式之一，更有助接觸更多有需要的服務對象。

疫情下依賴網上資訊 與服務對象保持聯繫

在過去一年，受疫情影響，協康會未能如以往一樣為服務對象提供線下的服務，梁惠玲表示網站便成為一個共享資訊平台。「幼兒中心停課，實體訓練暫停，但特殊需要兒童的訓練不能夠停，所以我們的跨專業團隊就整合了在家訓練和管教技巧等資訊，拍攝一系列的網上短片，教家長如何為孩子提供訓練。」

此外，協康會亦有考慮到聽障人士的需要，為影片內容加配字幕，例如前年推出的「同行障礙賽」短片網頁，幫助公眾了解有特殊需要人士面對的困難和協康會可以提供的服務，成功為機構獲取了兩個網站獎項。

「無障礙網頁是實踐社會責任的方式之一，我們將《無障礙網頁內容指引》標準融入日常網頁營運過程，希望合力推動無障礙共融社會。」梁惠玲也表示連續獲頒「計劃」金獎肯定了同事的努力，期望未來能夠繼續透過網頁為公眾提供更多方便的功能，包括改進近期新增的即時聊天機械人，讓家長在非辦公時間也可以快速得到資訊，與服務對象保持聯繫。

（資料由客戶提供）