狄更斯（Charles Dickens）名著《Oliver Twist》曾多次搬上銀幕，但無論是哪個版本，最令人感觸的，總是這一幕，孤兒Oliver被送到專門利用童工的紡織廠工作，在這裏，兒童終日捱餓，每天只有一餐麥米粥。一天，精靈的Oliver被其他兒童推舉，代表大家向那肥胖主管說一句：「Please, Sir. I want some more.」

老胡不需捱餓，但已跟癌魔共存達四年之久，肺癌有EGFR突變，第一代和第三代標靶治療，分別為他帶來共三年的正常生活，惟近年失守，幸而靠化療和免疫治療，又再無風無浪地度過一年。可惜，肝轉移突然轉差，本來剩下選擇不多，醫生決定再次從肝轉移抽樣及作基因檢查，好不容易才另外再找到MET Amplification這驅動基因，而初步研究，剛在美國上市的新藥可能有效。

跟老胡高興地分享好消息，並作特別安排嘗試引入新藥，對他來說，這應是天大喜訊，只是他臉上仍滿臉狐疑。醫生於是再次重申這方案的可行性和安全性，但老胡仍是不愉快，向醫生問道：「想知道這新方案失敗後，你是否已預備好另一種治療方法？」

老胡這句話正是：「Please, Sir. I want some more！」（醫生，我想要多些！）

醫生實在不懂如何回答，期盼繼續正常生存是基本權利，但權利總要在合理環境下才能實踐。醫生可能有不同治療方案，但總有江郎才盡的一天，只是「no more」這話永遠難於啟齒。