山藝教練夏日行山貼士 做足準備最重要 副刊版 2021/06/04 分享： 疫情令行山遠足成為留港頭號活動，山頭不時人頭湧湧，可惜近日行山致命意外頻生，讓人再度關注起行山安全。炎夏來到，天氣不穩定，是否就不能行山？香港山藝協會創辦人兼山藝教練梁梓浩（Sunny）卻認為，只要準 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 紅磡咖啡店台灣單車主題展覽 特設打卡位及限定魯肉飯甜品 今日 紅磡咖啡店台灣單車主題展覽 特設打卡位及限定魯肉飯甜品 淺水灣 the pulse 商場周末舉行抱泡市集 玩樂區最合親子遊 2021/06/03 淺水灣 the pulse 商場周末舉行抱泡市集 玩樂區最合親子遊 灣仔荃灣海濱大革新 打卡玩意藝術裝置免費任玩 2021/05/29 灣仔荃灣海濱大革新 打卡玩意藝術裝置免費任玩 裕民坊YM2《Time Loop時環》 木建築成休憩打卡點 2021/05/25 裕民坊YM2《Time Loop時環》 木建築成休憩打卡點 從街市空置問題說起 街坊帶路見證西貢社區變遷 2021/05/22 從街市空置問題說起 街坊帶路見證西貢社區變遷 行山 行山徑 郊遊遠足 天氣