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山藝教練夏日行山貼士 做足準備最重要

副刊版 2021/06/04

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疫情令行山遠足成為留港頭號活動，山頭不時人頭湧湧，可惜近日行山致命意外頻生，讓人再度關注起行山安全。炎夏來到，天氣不穩定，是否就不能行山？香港山藝協會創辦人兼山藝教練梁梓浩（Sunny）卻認為，只要準

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欄名 : 本地遊

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