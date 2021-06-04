紅磡咖啡店台灣單車主題展覽 特設打卡位及限定魯肉飯甜品 副刊版 2021/06/04 分享： 雖然因疫情關係未能到台灣旅遊，不過在紅磡咖啡店「鳥山。商號」也能感受滿滿台灣風情。適逢今年為台灣自行車旅遊年，台灣觀光協會駐香港辦事處主辦主題展覽《小路上的卡達車》，由即日起至6月21日舉行。現場設有 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 山藝教練夏日行山貼士 做足準備最重要 今日 山藝教練夏日行山貼士 做足準備最重要 淺水灣 the pulse 商場周末舉行抱泡市集 玩樂區最合親子遊 2021/06/03 淺水灣 the pulse 商場周末舉行抱泡市集 玩樂區最合親子遊 灣仔荃灣海濱大革新 打卡玩意藝術裝置免費任玩 2021/05/29 灣仔荃灣海濱大革新 打卡玩意藝術裝置免費任玩 裕民坊YM2《Time Loop時環》 木建築成休憩打卡點 2021/05/25 裕民坊YM2《Time Loop時環》 木建築成休憩打卡點 從街市空置問題說起 街坊帶路見證西貢社區變遷 2021/05/22 從街市空置問題說起 街坊帶路見證西貢社區變遷 展覽 台灣 單車 單車 旅遊資訊