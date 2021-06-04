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紅磡咖啡店台灣單車主題展覽 特設打卡位及限定魯肉飯甜品

副刊版 2021/06/04

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雖然因疫情關係未能到台灣旅遊，不過在紅磡咖啡店「鳥山。商號」也能感受滿滿台灣風情。適逢今年為台灣自行車旅遊年，台灣觀光協會駐香港辦事處主辦主題展覽《小路上的卡達車》，由即日起至6月21日舉行。現場設有

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欄名 : 本地遊

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