紅磡咖啡店台灣單車主題展覽 特設打卡位及限定魯肉飯甜品

雖然因疫情關係未能到台灣旅遊，不過在紅磡咖啡店「鳥山。商號」也能感受滿滿台灣風情。適逢今年為台灣自行車旅遊年，台灣觀光協會駐香港辦事處主辦主題展覽《小路上的卡達車》，由即日起至6月21日舉行。現場設有

...