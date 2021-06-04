重要的事情不厭其煩地講幾次。市民去打疫苗，這是一個甚麼行為？從心理學去講，這個是一個（1）自發行為和（2）一個額外的行為，所以要有一個強大的Motivating Factor（激發動機的因素）才能成事。從市場學去看，需要創造一個Pull Factor（行銷方法以「拉式」的策略以激起受眾的喜好需求）去令市民去做。從公關學去切入，會思考有沒有一個Positive Narrative（正面陳述）的story-telling（說故事）方法去令人想開心參與呢？綜合幾個角度去考慮，想提升打疫苗人數，只能用Positive Reinforcement（正向獎勵/強化），萬萬不能用Social Punishment（社會懲罰）的方式，若用不打疫苗就將會被剝奪某些福利的方式去意圖提高接種率，那無論講者如何說沒有懲罰的意圖，但按照定義來說，已是懲罰的效果。

在很多的心理學研究結果已證實，Punishment只有在意圖減少某些Undesirable Behaviors（不良行為）才有用，但現在的局面並非如此，而是需要增加一種行為（去打疫苗）的機率，那激發動機的正面誘因，永遠有效過懲罰。上星期很多商界紛紛出盡法寶，希望為社會提供一些誘因，接種率亦有提升之勢，在市民稍稍感受到打疫苗也不是一件令人太抗拒的事情時，要捉緊這個正面的Public Mood（公眾情緒）；在這時候，要注意勿同時推出不打疫苗就將會被剝奪某些福利丶這類帶有懲罰意味的說法，即使只是初期構思階段，也不宜此時此刻同步推出。難得社會開始出現少少對打疫苗態度有點轉變之良好氣氛，在這同時卻又馬上推出掃興提議，首先是令人立刻又再反感起來，其次是一正（誘因）一負（懲罰），互相抵消，效果馬上打個折扣，嘥晒商界扭盡六壬之心機。為件事好的話，負面和掃興因素，無論人物或說法，這時少出為妙。