人氣網店Mille手工製 復古合桃千層餅

近年不少餅店都在復刻一些快將消失的港式糕餅，其中極其講究的千層餅便是其中之一。人氣網上餅店Mille主理人Katrina，偶然吃到此餅便愛上，於是激發改良配方，投入製作出自家口味，焗製出既鬆脆又香滑的

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