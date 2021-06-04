NESCAFE推出少甜罐裝及純素咖啡膠囊系列 副刊版 2021/06/04 分享： NESCAFE近日的新宣傳片以虛擬動畫Zoe作主角，帶出新驚喜之餘，同時帶來更多不同的咖啡選擇；包括NESCAFE Cafe Style少甜罐裝咖啡系列（$12/罐），及NESCAFE Dolce ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : News 最新專欄文章 更多 人氣網店Mille手工製 復古合桃千層餅 今日 人氣網店Mille手工製 復古合桃千層餅 TASTING TABLE Japan Premium 推出日本頂級冷凍Z's MENU系列 2021/06/02 TASTING TABLE Japan Premium 推出日本頂級冷凍Z's MENU系列 全新餐廳Pier 1929 推出$598兩位下午茶 2021/06/02 全新餐廳Pier 1929 推出$598兩位下午茶 職業訓練局講座「非常DSE」 2021/06/02 職業訓練局講座「非常DSE」 Baked Indulgence聯乘陳凱琳推出特色口味曲奇 2021/06/01 Baked Indulgence聯乘陳凱琳推出特色口味曲奇