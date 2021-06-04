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NESCAFE推出少甜罐裝及純素咖啡膠囊系列

副刊版 2021/06/04

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NESCAFE近日的新宣傳片以虛擬動畫Zoe作主角，帶出新驚喜之餘，同時帶來更多不同的咖啡選擇；包括NESCAFE Cafe Style少甜罐裝咖啡系列（$12/罐），及NESCAFE Dolce

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