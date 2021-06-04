促成積極接種氛圍 群體免疫在望

在各界一系列誘因的鼓勵下，本港疫苗接種量日前有所改善。不過，距離接種率75%的群體免疫目標差距仍然很大，接種速度仍然需要持續提升，特區政府要趁目前的熱度，從組織行為學的角度詳細分析，並制定全面有效的策略，充分帶動市民主動接種的積極性。

接種大目標模糊 欠緊迫感

推進疫苗接種，目標的設定至關重要，可依據SMART目標管理理論衡量目標有效性的5點要素來分析。第一是Specific，即目標必須明確具體，不過特區政府對疫苗接種的大目標僅僅是模糊的「護人護己、齊打疫苗」，給市民的心理暗示就是沒有緊迫性。同時，政府偏重強調接種的自願性，較少指出接種疫苗促成群體免疫也是市民的基本責任，也令持觀望態度的市民更加徘徊。

第二是Measurable，也就是目標應該是可測量的，如不能量化，就要具體化、清晰化、細節化。這一點特區政府做得較好，比如市民隨時可上網查閱已接種疫苗人數。

第三是Action-oriented，即行動導向，其中關鍵是市民對接種疫苗的小目標和政府的大目標要一致，並具有可操作性。市民的小目標主要包括防止感染、放寬社交限制、恢復兩地正常通關等等；而政府的策略卻忽略了市民的自我小目標，導致市民認為積極配合政府達至大目標，無助於實現自我小目標，因而接種意願不高。

第四是Realistic，即目標必須是可以通過努力而達成。政府定下的大目標對市民個人來說太過空泛，甚至一些人看到後或會選擇等別人接種疫苗，自己受保護。事實上，即使對特區政府而言，想要達成這種模糊的目標也不具備可操作性。

第五是Time-related，就是要對達標設置期限和時間表，不能無限期推進。隨時間推移，疫苗對人體的防護力會逐步減弱，如果接種總數遲遲不達標，形成群體免疫或會更困難。另外，沒有時間表以及目標模糊，政府難以隨時檢視疫苗接種情況和調整策略，市民也沒有緊迫感。

透過需求理論分析，也是如此。滿足市民個人需求要先實現群體大目標，而群體大目標也要能呼應市民的個人需求。不過，目前大目標明顯未能有效呼應市民的訴求，市民往往認為，不接種疫苗感染風險也不高；就算接種，進一步放寬限聚、恢復通關等個人需求也未必能滿足，因而繼續觀望。

打針獲益未更多 市民欠積極性

最後，依照公平理論分析，具體到接種疫苗來看，就是接種疫苗能否比不接種有更多的獲益，答案若不能完全肯定，市民就沒有積極性。例如，有企業和組織分別推出住宅單位和地鐵全年免費車票，供完成接種的市民抽獎，這些做法都發揮了公平理論的作用，有可能帶來很高的效益，自然有吸引力。

加強公共宣傳 化解疫苗誤解

事實上，僅靠物質誘因鼓勵接種難免被動。綜合以上分析可見，特區政府要多站在市民的角度，全面改善策略，首先要對疫苗接種率制定明確的階段性目標和達標期限。第二，公共宣傳同樣重要，市民目前對疫苗仍缺乏了解，甚至充斥誤解，尤其是死亡情況，政府務必高頻率發布有關統計數字，並及時澄清死亡與接種是否有因果關聯，更重要的是要加強科普，比如疫苗的原理、安全性等，讓市民對疫苗全面了解，放下心理負擔。

此外，目前很多私人社交活動都要求接種疫苗才能參加，在不違反限聚規定的情況下，政府要提倡此類做法，並給出更詳細的指引，令接種疫苗成為基本社交準則，亦要讓市民知曉不接種的後果。沒有群體免疫，疫情爆發風險難測，而疫苗難以長期大量備存，接種計劃也不可能無限期開展。一旦疫情再次爆發，難保不會出現「疫苗荒」，因此務必要盡快接種疫苗。

多層次擴疫苗氣泡 續提供誘因

第三，要針對市民的不同需求，從多方面提供個人誘因，讓已接種的市民有更多獲益。最有吸引力的誘因，是要盡可能擴大「疫苗氣泡」，對已完成接種的市民要多層次放寬限制，還要讓市民知悉接種率後續達到多高，「疫苗氣泡」可繼續擴大；對未接種的市民，必要時要考慮收緊限聚措施。

另一方面，政府要持續推出各種獎勵措施，持續營造熱度，甚至現金等都可以考慮。此外，也可以通過免稅等政策優惠措施，鼓勵更多企業推出獎勵措施。

總而言之，特區政府要從多方面努力推進，促進社會上全面形成接種疫苗的積極氛圍，達至群體免疫就將指日可待。對於香港來說，這就是抗疫最有價值的收益之一。

▲ 政府要從多方面努力推進，促進社會上全面形成接種疫苗的積極氛圍，達至群體免疫就將指日可待。（資料圖片）